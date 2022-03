Før tale: Propfyldt med russiske trolde

- Volodymyr Zelenskyj har gjort en kæmpe indsats i kampen mod Rusland.

- Istedet for at flygte til sikkerhed i et andet land, er han blevet i Ukraine, hvor han har været med til at styrke folkets moral i kampen mod Rusland - og skaffet støtte fra den vestlige verden.

- Det vil ikke være nogen fordel for det ukrainske folk, hvis han falder på slagmarken - som mange af de russiske generaler allerede har gjort.

Vil give Nobels fredspris til Zelenskij

Blev revet med i begyndelsen

Sådan skriver Allan N. i en af de 753 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook om den storskærms-tale Ukraines præsident Zelenskyj vil holde for Folketinget på tirsdag. En tale fra en mand, der skaber en del debat.

Sådan så det ud, da Zelenskyj holdt tale for den svenske Riksdag torsdag middag. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

For selv om de fleste nok er imponerede over den kampånd præsidenten indgyder i sit folk - så er der rigtig mange i kommentarfelterne rundt omkring, der synes, at hans ønske om f.ex. at få NATO til at skyde russiske fly ned, er farlige:

- Hvorfor vil I tillade det?

- Ikke at jeg ikke støtter Ukraine, men han ....forsøger at få NATO ind i krigen og starte 3. verdenskrig.

Han er et rigtigt mandfolk - slet de andres kommentarer

- I starten blev jeg revet med, men han er da for meget., skriver René L. således, og på TV2 Nyhedernes Facebook-profil - deler Zelenskyj også vandene:

3. Verdenskrig: Zelenskij skaber frygt

- Han er et rigtigt mandfolk, som ikke ses ofte på vores kanter, skriver Joan P. således hos TV2, mens Marianne Z.s kommentar handler om alle dem, der ikke er trygge ved den ukrainsike præsident:

- Hvor er det skammeligt af TV2 at lægge sådan en historie ud på SoMe uden at moderere kommentarsporet.

- Her er jo propfyldt med russiske trolde, skriver Marianne.

Ville blive væk hvis jeg var inviteret

Zelenskyj skal tale til Folketinget på tirsdag og Lene B. skriver, at hun - hvis hun altså sad i Folketinget, nok 'ville vælge at forlade salen den dag!!!', og blandt de 833 kommentarer Zelenskyjs tale har fået på DRs Facebook-side, finder man denne fra Christina C.:

- Nej tak, kan ikke den dag ..

- Mine tanker er til befolkningen, de er uden skyld, skriver hun, men hvad tænker du?