Først borede han, så hældte han gift i hullet: Populært træ slået ihjel

- Typisk at nogle individer skal ødelægge noget for andre.

- Andre, som har holdt af at se på det træ. Og bare generelt ødelægge noget.

- Sikke en moral de selv må rende rundt med eller rettere - mangel på samme.

- Trist.

Én der ved hvordan man dræber træer

Sådan skriver Anette C i en kommentar på sn.dks Facebookprofil, om det 120 år gamle ahorntræ, der står ved Sct. Bendts kirke i Ringsted. For træet er dødt- slået ihjel ved hjælp af en boremaskine og noget giftigt væske.

- Vi kan se, at der er boret mindst tre huller i træet, og så har man hældt syre eller gift i hullerne.

- Det er gjort af nogen, som har kendskab til, hvad der skal til for få så gammelt et træ til at gå ud, siger Bent Bodebjerg, driftsleder i Vej og Park i Ringsted Kommune til sn.dk, og Niels E - der kommenterer træ-drabet på avisens egen hjemmeside, synes man skal gøre noget for at finde hærværksmanden:

Tjek hvor skyggen falder

- Det må da være en enkel sag, at tjekke hvor træet kaster skygge, og dermed finde frem til den som har et motiv til at få træet fjernetm, skriver Niels.

For nogle uger siden kunne Det Grønne Område fortælle, at der huserer en trædræber i Lyngby-Taarbæl Kommune, men hvad tænker du?