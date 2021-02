Først fik direktører vaccine - nu får de kæmpe skideballe

- Forretningsudvalget tager (...) skarp afstand fra sygehusdirektørernes ageren i denne sag, der er stærkt kritisabel.

- Der er brug for, at vi alle kan have fuld tillid til den ledelsesmæssige håndteringen af vaccinationsprogrammet både blandt frontpersonalet samt bredt i befolkningen.

Sygehusledelserne er irettesat

Sådan lyder det nu fra den øverste politiske ledelse i Region Sjælland, der har sendt en pressemeddeIse ud om de otte ud af 14 direktører og vicedirektører i Region Sjællands på akutsygehusene i Nykøbing Falster, Slagelse og Holbæk og på Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde, der er blevet vaccineret mod covid-19 - selv om de umiddelbart ikke er sårbare eller arbejder i front med syge borgere:

Direktøren fik vaccine: Rengøringsdamen fik ikk'

- Det konstateres, at direktionen kraftigt har irettesat sygehusenes ledelser i forhold til dette og indskærper, at der fremadrettet skal være fuldt fokus på, at vaccinationsindsatsen følger de målgruppeanvisninger, der er fra Sundhedsstyrelsen, skriver forretningsudvalget, der består af politikere Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.

Skuffet Brostrøm: Det er ikke i orden

Der var ikke andre at stikke i

I flere at sagerne har de vaccinerede direktører forklaret, at der ikke var tale om, at de snød over i køen, men at vaccinedoserne var blandet og skulle bruges her og nu - og at der ikke var frontpersonale i nærheden. En forklaring ansatte på bla. Sygehus Lillebælt klar har afvist.

Sygeplejersker til direktører: Bullshit

Region Sjællands forretningsudvalg skriver ikke noget om eventuelle sanktioner over for de vaccinerede chefer, men hvad tænker du?