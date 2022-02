Først glemte de Lone - så smed de hende ud

Slagelse Sygehus beklager, at Lone ikke fik et patientforløb, hun var tilfreds med. Men nogle dage har de ekstraordinært travlt

- Hej. Jeg er lidt chokeret.

- Mandag d. 1 februar ringer jeg til min læge, fordi jeg måske havde taget lidt for mange smertestillende piller og var begyndt at kaste voldsomt op.

Den der skal gøre det glemmer det

- Det blev lægen jo meget urolig over og sendte mig straks på sygehuset, hvor jeg ankom (til akutten) ved 9 tiden om morgen.

- Jeg blev lagt i et rum, og de giver mig så noget væske (modgift), som jeg bliver rigtig sløj af.

- De vil vente med at give mig mere, men … den der skal gøre det, glemmer det.

Vi skal bruge stuen - du skal hjem

Sådan indleder Lone G et brev om travlhed på Slagelse Sygehus – og om hvordan det er at være patient,sådan et sted. For den glemte væske var ikke det eneste, der chokerede hende, og nu synes hun andre skal vide, hvordan hun blev behandlet. Hendes brev – som nationen! har bedt Slagelse Sygehus om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Kl. bliver 4 om morgenen, og så kommer der en overlæge ind og siger, at alt ser fint ud, og at jeg bare kan tage mit tøj på og gå hjem.

- De har travlt og skal bruge stuen. Jeg får at vide, at jeg kan sætte mig ud i forhallen.

Og jeg var ikke den eneste

- Derude falder jeg så i snak med en anden patient, som også var blevet vækket og smidt ud, og faktisk bliver jeg så forvirret, at jeg vred om på min fod.

- Så nu må jeg gå med rollator, skriver Lone, der synes hospitalet burde have givet hende en lidt mere menneskelig behandling.

nationen! har spurgt sygehuset, hvor ofte de 'glemmer' at give patienter væske (som man kan se i journalen) og hvorfor de sender folk hjem midt om natten? Og de spørgsmål svarer de på sådan her:

Beklager dårlig oplevelse

- Vi beklager, at patienten har haft en dårlig oplevelse i forbindelse med sit ophold på vores akutafdeling. Vi bestræber os altid på at skabe det bedste patientforløb for alle vores patienter.

- Vores akutafdeling tager imod patienter hele døgnet.

- Der kan derfor opstå perioder med ekstrem travlhed, hvor vi har brug for at gøre plads til andre patienter, der har brug for behandling.

Der var ekstraordinært mange pantienter

- I de tilfælde er vi, uanset tidspunkt på døgnet, nødsaget til at hjemsende færdigbehandlede patienter, som ud fra en lægefaglig vurdering er i stand til at klare sig selv i eget hjem.

- Slagelse Akutafdeling oplever aktuelt dage med ekstraordinært mange patienthenvendelser, hvilket også var tilfældet den 1. – 2. februar 2022, skriver sygehuset, men hvad tænker du?