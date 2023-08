Først: Lancerer 'kunstig' burger

To hjerner tænker bedre end én. Og en håndfuld hjerner plus ChatGPT tænker bedre end flere tusinde hjerner, lyder det fra danske Sunset Boulevard, der synes det er fantastisk, hvad kunstig intelligens kan med produktudvikling

- Vi var de første til at fjerne legetøjet fra børnemenuerne for i stedet at plante træer i de danske folkeskove.

- Vi var blandt de første til at implementere 4-dages arbejdsuge, og vi var de første til at introducere en burger med hamp.

De første med ChatGPT-burger

- Selvfølgelig vil vi også være de første til at lancere en ChatGPT-burger.

- Vi tænker os om, men vi trækker ikke tingene i langdrag, og vi kan godt lide at teste nye ting af.

Dansk burger-mirakel

Testede den - og faldt for den

Sådan skriver Jens Broch, topchef i Sunset Boulevard, om den opskrift på en ‘Hereford Smokey Bearnaise’, der kom ud af computeren, da de bad den komme med et bud på en burger:

- Vi fodrede ChatGPT’en med vores viden om danskernes præferencer, Sunset Boulevards ingredienser og menu og vores metoder omkring tilberedning af maden frisk på bestilling.

- Efter lidt frem og tilbage, kom den frem med især ét interessant forslag, som vi testede og faldt for, fortsætter Broch, der har den 'kunstige' ChatGPT-burger til salg i kædens 45 restauranter fra d. 6. september.

