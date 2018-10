Først lod politiet Basko slippe: Så hentede de den ind til aflivning

- D. 21/6-18 var jeg ude og lufte min hund Basko, kommer hjem ca. kl. 15.

- Jeg bor i en boligblok hvor der er en mindre gård til bagved og det er også der min indgang til 2. sal er.

- Når jeg kommer ind i gården og hen til den udvendige trappe, slipper jeg Basko af snoren og han plejer at løbe op ad trappen og vente ved døren.

Basko bliver forskrækket og tager fat i den lille hund

- Denne dag mærker Basko at der er noget bag ham og jeg opdager det for sent, vores reaktionsevne er jo lidt forskellig, og der er en lille hvid hund ca. (8-10kg vil jeg skyde på) lige bag os.

- Da Basko bliver forskrækket over der pludselig er en hund, går han i forsvar og tager fat i den lille hund.

- Jeg skynder mig, flår Basko i nakkeskindet, løfter ham op og han slipper den lille hund med det samme.

- Jeg giver ham snoren på binder ham til en stolpe og dækker ham af.

Den lille hund gik i fuld flexline

Sådan indleder Anja T et brev til naitonen! om den i hendes øjne helt urimelige behandling hun og hendes hund Basko har fået af Bornholms Politi. Som du kan læse i Anjas brev - som politiet har fået mulighed for at kommentere - så står Basko nu på en pension og venter på en døddsprøjte. Også selvom politiet havde afgjort, at Basko kunne få lov til at leve, bare den gik med mundkurv. nedenfor kan du læse politiets forskellige begrundelser. Anjas brev fortsætter således:

- Jeg går hen til den lille hund, der er blevet ført i en fuld længde, IKKE låst FLEXLINE af pige på ca. 10-12 år.

- Hun er meget bange og er ked af det.

- Den lille hund hverken hyler eller ligger sig ned, men står nu pænt og venter.

- Jeg undersøger hunden og ser den ene tå er skadet, samt at der findes mindre overfladiske sår. De tager til dyrlæge med den lille hund og får den behandlet.

- 5 uger efter episoden, d. 23/7, er min hund hjemme efter en længere svømmetur.



Fem uger efter henter politiet hunden

- Da jeg kommer hjem igen ca. 3 timer senere er Basko blevet hentet, af to politibetjente, som selv er gået ind i min lejlighed taget en snor, sat den på ham og gået med ham ned til deres bil, uden problemer (så Basko er nok ikke så farlig når de kan det!) og kørt på pension.

- Jeg bliver bedt om at komme til stationen til afhøring omkring sagen fra d. 21/6. Efter hundeloven må de gerne hente hunden uden ejer er hjemme.

- D. 3/8-18, det er 12 dage efter anbringelsen, hvor han har stået og blevet stresset, kommer der er en sagkyndig dyrlæge op til Pensionen og skal lave en sagkyndig undersøgelse på Basko.

- Jeg bliver ringet op af Bornholms politi om dette 1/8. Jeg tager derop, og er med til undersøgelsen. Der bliver brugt tre andre hunde, som er i pension samme sted. (Mon ejerne ved noget om det?)

D. 7/8-18 får jeg Basko udleveret igen med en afgørelse om påbud med mundkurv og fast line i offentlige områder.

- D. 14/9-18 der er ikke sket noget nyt og jeg har overholdt påbuddet, til punkt og prikke i disse 5 uger.

- Men så kl. 15:50 på en fredag!! - efter 5 uger - dukker Bornholms Politi op, og siger at de har ændret mening, og nu skal Basko pludselig aflives, og han bliver konfiskeret igen.

Vi klager - men har ikke hørt noget

- Jeg og min advokat sender naturligvis en klage til Rigspolitiet, d. 18/9-18. DD har vi endnu ikke hørt mere fra Rigspolitiet.

- Basko har nu stået pensionsanbragt i mere end 4 uger, uden at blive aktiveret, han er klart understimuleret og lider nu af kennel syndrom.

- De ny ejere der overtog Pensionen 1/10-18 har ingen erfaring med schæferhunde. De har ikke gået tur eller sat ham i løbegård, for at give ham den daglige motion, da de ikke mener de kan komme til ham.

- Dilemmaet er dog at i følge Dyreværnsloven §2 står der at dyr på pension skal luftes 2x30 min dagligt eller i en løbegård hvor dyret kan få dens daglige motion, yderligere 15 minutters kontakt udover fodring.

- Det bliver ikke overholdt og Bornholm Politis anklagemyndighed kan ikke gøre noget ved at han ikke får sin daglige luftetur eller kommer ud i en løbegård hvor han kan løbe rundt med en boldt eller en pind

Jeg har tilbudt selv at lufte den - men nej

- Jeg har personligt ringet til anklagerfuldmægtigen og tilbudt jeg selv kunne køre op og lufte Basko evt. med opsyn, hvis de mener jeg vil gemme ham, men dette blev afvist med det samme.

- Dette tilbud var ikke for min skyld, men for hundens skyld, så han i det mindste blev luftet og måske minimere chancen for at lide af muskelatrofi - en sygdom, der stjæler kroppens energi, felfodring eller simpelthen for lidt motion, sidstnævnte er usædvanligt blandt dyr, fordi de ofte bevæger sig en hel del: http://veterinaren.nu/fragelada/besvarad/hund/muskelatrofi-orsaker-och-behandling/ )

- Ministeren fra Fødevare ministeriet har ellers indskærpet overfor Politi og Pensionerne at Dyreværnsloven SKAL overholdes, overfor de dyr der er taget i varetægt.

- Hvordan mon det kan være at dyr i Politiets varetægt skal lide mere end alle andre dyr, spørger Anja, og det spørgsmål har nationen! sendt videre til Bornholms Politi, som oplyser, at den ansvarlige er på ferie.

Basko er schæfer på 3 år, snart 4 (født 27/11-2014) og 38 kg.

Den har altid boet hos Anja, der her fortæller om sit liv og sin træning med Basko: Jeg har trænet i Politihundeforeningen Bornholm (PH) og Schæferhundeklubben Kreds 22 (Bornholm) siden han var lille hvalp. Derudover har jeg haft hunde fra barnsben og kun nogle få år uden hund i mit voksne liv. Jeg har altid trænet med mine hunde. Og efter jeg fik schæfer, synes jeg PH’s program var interessant at træne, minder meget om virkelighedstræning, så man kan kører ud og hjælpe folk der har tabt briller, pung, ringe osv. Med Basko har jeg opnået en kåring, unghunde klasse og videre op til patrulje klassen i PH. I Kreds 22, har jeg taget prøve i Færdselsprøve, Udholdenhedsprøve (20 km cykling) og en sporprøve (SPH1). Alle prøver med væsentest af uddannet dommer, der ikke kender hunden på forhånd. Til dagligt træner jeg med Basko 1-3 timer plus lufteture. Min træning er meget afvekslende i form af lydighed, rondering i skovarealer, spor i skov og på marker. Basko elsker at svømme, elsker at få kastet pinde eller kogler og cykelture i skoven så han kan få løbet ”krudtet” af sig. Det er en hund med masser af energi men når vi er hjemme, er han en der gerne vil ligge med i sofaen eller for den sags skyld i sengen. Han er rolig når vi er hjemme, men når vi tager træningstøjet på, er han også på!