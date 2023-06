Først udvist: Nu er sosu tilbage

nationen! har fået en rar mail fra Geethika: - Jeg har fået min opholdtilladelse i Danmark i går. Tak for jeres store indsats for min sag

- Jo, jeg har sendt tre ansøgninger som sosuhjælper.

- Og jeg er allerede indkaldt til en jobsamtale d. 14.

- Bliver virkelig spændende at begynde arbejde efter to et halv år.

Sådan indleder Geethika B. en mail til nationen! Geethika, som du måske kan huske fra dengang i januar 2021, hvor hun blev udvist - selv om hun havde et fint job på et plejehjem i Furesø Kommune i Nordsjælland.

Sosu's sidste lønseddel: Kylet ud

Minister frygtede jurister

Daværende udsmidningsminister Mattias Tesfaye skrev til nationen!, at den slags udvisninger ærgrede ham. Og at han prøvede på at finde en balance i reglerne, men:



-Jeg kan som minister selvfølgelig ikke blande mig i enkeltsager. Så får jeg problemer med juristerne, skrev han. Heldigvis har Geethika, der nåede at arbejde syv år i danmark, nu fundet en ægtemand, der bor i Svendborg. Og hendes opholdstilladelse er udstedt:

Kæmper videre

- Det har kostet 2 og et halvt år af mit liv.

- Jeg har været stresset, følt mig uvelkomnen og mindre værd.

- Nu skal jeg starte forfra, og jo, selvfølgelig kæmper jeg videre, skriver Geethika, men hvad tror du?