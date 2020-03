Første gang kostede 35.000: Flov direktør nappet på bordel

Det er forbudt at købe sex i Sverige, men efter en større aktion kan svensk politi fra Södermalm i Stockholm konstatere, at adskillige mænd gør det alligevel. Også mænd fra samfundets top.

- I den uge indsatsen varede greb vi totalt 41 personer, der havde to ting tilfælles.

- De er mistænkt for at bryde sexlovgivningen - og de er alle mænd.

- Dem vi har pågrebet er fra alle lag i samfundet. F.ex. var der en arbejdsløs, en studerende, en adminstrerende direktør, en nybagt far og en turist.

Dagbøder og fængsel

Sådan skriver de to svenske politibetjente Linnea og Elin i et meget populært opslag på Södermalm Polisens Facebook-profil om den fangst de gjorde for en måneds tid siden på et bordel i . Og betjenten Linus har tilføjet en text om, hvordan de 41 mænd bliver straffet:

- Det er ulovligt at købe sex - og også ulovligt at forsøge at købe sex.

- Der er både bøder og fængsel (max et år) på strafskalaen, og forsøg takseres ofte til 40 dagbøder, mens fuldbyrdet sex-køb koster 50 dagbøder. Bøderne kommer an på forbrydernes indkomst.

20 af mændene erkendte

- I den her omgang erkendte cirka 20 af mændene, og fik bøder i størrelsesordenen nogle tusinde og op til 50.000 svenske kroner (35.000 danske kroner red.).

- Dem der ikke erkendte skal i retten, skriver Linus, og avisen Aftonbladet har faktisk talt med den mand, der fik bøder på ialt 50.000 kr. Han er nemlig personaledirektør i et svensk milliardforetagende og har ansvaret for flere tusinde ansatte:

Direktørens chef ved det ikke

- Jeg har gjort noget, man ikke skal, men jeg skal vel stå ved, hvad jeg har gjort.

– Jeg har det virkelig dårligt over det her. Jeg har aldrig gjort den slags før.

(spørgsmål fra journalisten): Har du fortalt det til din arbejdsgiver?

- Nej, det har jeg ikke, siger manden, der i er i halvtredserne, til avisen, men hvad siger du?

