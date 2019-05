Førtidspensionist arbejder sort: 30 kvm fliser for 500 kr

- Ang. den artikel med en kontanthjælpmodtager, der arbejder samtidig, da har jeg en historie med en ven/bekendt, der har modtaget førtidspension i ca. 25 år.

- Dagligt kører han rundt med en trailer efter hans bil, læsset med brolægger-værktøj og have-redskaber for at arbejde for andre.

Se også: Nabo afslørede 'syg' dagpengemodtager: Han er på arbejde

Skal jeg lukke øjnene, sladre eller sige noget til ham?

Sådan indleder Dennis H et brev til nationen! om de tanker han har gjort sig, nu hvor der er lav arbejdsløshed eller endda mangel på arbejdskraft i Danmark.

Dennis har det nemlig skidt med at se folk få udført sort arbejde - og han er i tvivl om han skal blande sig, melde det til kommunen eller hvad. Derfor må du gerne dele hans indlæg på Facebook, så så mange som muligt kan deltage i debatten. Hans brev fortsætter således:

- Det der er mærkeligt er selvfølgelig, hvorfor sådan en person i sin tid har fået tilkendt førtidspension, når han igennem alle de år har været i stand til at arbejde, næsten hvad der svarer til et fuldtidsarbejde.

130 meter hæk koster 800 kr

- Med hensyn til priser for hans arbejde, så kender jeg ikke så meget til det, men jeg ved at for at klippe 130 meter hæk på den ene side plus toppen, der forlanger han 800 kr., og for at lægge 30 kvadratmeter fliser om forlangte han 500 kr., hvis vedkommende selv hjalp til.

- Det er heller ikke så meget de priser der bliver forlangt, selv om det på måneds basis godt kan blive til mange penge.

Måske man skal kigge på nogle efter 5 år

- Det han kan udrette kan også godt give nogle tanker om, at da han i sin tid fik tilkendt pension, kan det da godt være at han var berettiget til det, så det kunne godt være at lovgivningen skulle tages op til revision, sådan at man kikkede på nogle bestemte personer feks. hvert 5 år.

- Jeg har også andre eksempler på andre personer som har været i og å så syge, lige ind til de blev tilkendt pension, så var de lige pludselig i stand til meget mere end da de søgte pension,

Tror det sker mange steder

- Jeg er også helt sikker på, at det jeg har skrevet om her, finder sted rigtig mange andre steder, skriver Dennis, der er i tvivl om, hvad han skal gøre - hvis han altså skal gøre noget.