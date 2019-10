Førtidspensionist beder om højere løn: Se finansministerens svar

Jørgen har set en undersøgelse, der viser, at den gennemsnitlige levealder for svært psykisk syge mænd i gennemsnit er 13 år kortere end hos ikke psykisk syge. Og han vil gerne have den pension, han er berettiget til, mens han lever

- På grund af, at sindslidende førtidspensionister lever op til 13 år mindre end den øvrige befolkning, er mit ønske, at førtidspensionen forøges med 6000 kr. efter skat.

Sådan skrev Jørgen N., der har levet af førtidspension i mere end 30 år, til finansminister Nicolai Wammen for et par uger siden.

Jørgen lavede et budget tilbage i 2016.

Vil gerne have penge, mens han lever

Jørgen har i omegnen af 15.000 kr. udbetalt hver måned, og som du kan se af budgettet, har han udgifter for mere end 18.000 - og med de 6000 kroner ekstra ville han kunne leve det liv, han gerne vil. Også med tanke på, at han nok ikke lever så mange år endnu pga. sygdom og medicin-indtag.

Folk bliver ordentligt forsørget - uanset levetid

Men i det svar, som finansministeren har sendt, er der ikke megen støtte at hente. Faktisk mener finansministeren, at Jørgen og andre pensionister - både folke- og førtidspensionisterne - modtager en ydelse, der har en størrelse, der sikrer et 'ordentligt forsørgelsesgrundlag.

- Det gælder uanset deres alder, og hvor længe de lever.

- Det grundprincip synes jeg, vi skal holde fast i, skriver Wammen og sender en venlig hilsen, men Jørgen vil gerne høre, hvad du mener om hans ønske og finansministerens svar, som du kan læse i fuld udstrækning nedenfor.