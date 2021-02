Førtidspensionist om feriepenge: Hader 'alle'

- Os på førtidspension kan ikke tjekke nogen indefrosne penge.

Sådan skriver Debat C. i en af de 84 kommentarer, der er skrevet på nationen! i dag til artiklen 'Nu kan ALLE tjekke indefrosne feriepenge'.

Kontanthjælpsmodtager prøver feriepengeberegner: En hån

Os med den dårligste økonomi

Og i nationen!-telefonen fortæller Jørgen N. - der også er på førtidspension - at han igen er bitter over, at de indefrosne feriepenge går hans næse forbi. For han vil gerne være med til sætte gang i forbruget:

- Det er jo helt forkert, når det nu bliver meddelt, at alle kan få feriepenge.

- Os, der i forvejen har den dårligste økonomi, får jo ingenting, og jeg hader igen at føle mig mindre værd.

Sidste gang fik vi 1000 - nu skal vi have 10.000

- Jeg synes, regeringen skal udbetale en stor check til alle, der ikke har feriepenge til gode.

- Sidste gang fik vi 1000 kr. - jeg synes, vi skal have 10.000 kr. denne gang, lyder det fra Jørgen.

Enlig mor fik 1000 kr. - ikke råd til black friday

Det var i august, at Folketinget vedtog, at ydelsesmodtagere, som var helt eller delvist offentligt forsørgede ved en offentlig indkomstoverførsel i april måned, skulle have et skattefrit engangstilskud på 1000 kr.

Formålet med engangstilskuddet - det blev udbetalt i oktober - var at stimulere dansk økonomi som følge af corona-krisen. Der var i alt cirka 2,2 millioner, der fik tilskuddet, men hvad tænker du?