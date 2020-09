Førtidspensionist vil betale: Skylder kommunen 17.000

Ginny S er hjemløs førtidspensionist og har - for at sige det mildt - ikke helt overblik over sine finanser. Men hun ved, at hun skylder kommunen penge, og dem vil hun gerne betale nu - og hun vil afdrage 500 pr. måned

- Hej.

- Jeg har brug for hjælp til at komme i kontakt med kommunen, for hver gang jeg ringer, så ender det med at jeg kommer op og skændes med min sagsbehandler.

Sådan lød det forleden i nationen!-telefonen, da Ginny S, der bor i en af Københavns Kommunes hjemløse-tilbud på Sundholm, ringede ind for at få hjælp.

Vil gerne have hjælp til en afdragsordning

Hun havde nemlig lige opdaget, at den store tandlægeregning, hun fik kommunal hjælp til at betale tilbage i 2017, skal betales tilbage.

Men fordi hun altid kommer op og skændes med sin sagsbehandler, håber hun, at nationen! kan hjælpe med at få en afdragsordning i stand. Ginnys historie fortsætter nemlig sådan her:

- Lige nu trækker SKAT mig for noget med en bil – som jeg aldrig har ejet.

- Det er 2321 kr og 11 øre i alt.

- De tager også penge fra min konto til nogle bøder for medielicens.

- Der skylder jeg 1955 kr i alt.

Ginny foreslår 500 om måneden fra 1. januar

- Og så fandt jeg ud - for en måned siden - at jeg også skylder kommunen 17.000 for tænder.

- Jeg vil gerne afdrage de 17.000 med 500 kr. om måneden fra 1. januar.

- Jeg har 12.100 udbetalt, og kan ikke betale det hele på en gang, siger Ginny, og nationen! har spurgt Københavns Kommune, hvad de siger til en borger, der gerne vil afdrage en gæld på 17.000 kr. med 500 pr. måned. Det spørgsmål vil Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune gerne svare på i generelle vendinger:

Vi tager hensyn til borgernes social situation

- Københavns Kommune vejleder og hjælper løbende borgere, der har gæld til kommunen.

- Vi kan ikke kommentere på konkrete personsager, men hos Københavns Kommunes Gældsvejledning kan borgere bl.a. få skabt overblik over deres gæld, få hjælp til at lægge budget og finde ud af, hvilken økonomisk hjælp borgeren eventuelt har ret til.

- Vi indgår afdragsordninger, når det er relevant og muligt, ligesom der kan indgås aftaler om at udskyde tilbagebetaling af gæld. I forbindelse med konkrete tilbagebetalingsaftaler tager vi hensyn til den enkelte borgers sociale og økonomiske situation.

Og man kan ringe til Gældsvejledningen

- I visse tilfælde, f.eks. hvis borgeren ikke overholder aftalerne med kommunen og ikke reagerer på kommunens rykkerbreve m.m., sendes sagen til Gældsstyrelsen.



- Københavns Kommunes Gældsvejledning kan kontaktes på tlf. 70 80 70 10, lyder svaret, men hvad tænker du?