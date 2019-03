Fogedret henter to-årig i vuggestuen for 6. gang: Mor raser

Moderen mener, at systemet mishandler hendes lille søn ved igen og igen at afhente ham uden at give hende besked. .

- Kære Danmark, nu skal i høre hvordan systemet mishandler min søn.

- Torsdag d. 28.2 blev han – som er 2 år gammel - hentet for 6 gang af fogedretten i hans vuggestue og udleveret til hans far.

- Vuggestuen burde ellers være hans rolige stabile base, men det er det langt fra. Og hverken vuggestuen eller kommunen griber ind over for disse overgreb - på trods af at jeg fortæller at vores søn er knust efter samvær.

- Fogedretten har da også taget farens parti, da sagen startede for halvandet år siden, og siden er alt gået fars vej - og mod loven.

Der var lægereklæringer

Sådan indleder XXXXX (nationen! kender selvfølgelig navnet) et brev om den måde, systemet behandler små børn på - og den måde systemet behandler hende. Moderen mener nemlig, at seks tvangsafhentninger er seks for mange - og så bryder hun sig ikke om, at samværs-myndigheden har talt med hendes og barnets læge. Retten har læset brevet og kommenterer det nedenfor. Moderens brev fortsætter således:

- Normalt mener de forskellige domstole i landet, at det er for traumatiserende at hente et lille barn ved tvang, men det vores lokale ret ikke!

- De seks tvangsafhentninger er sket, selv om der lå lægeerklæringer og far var tilbudt erstatningssamvær!

Og ferie

- Den 9. februar havde vi meldt vinterferie, helt efter loven og som man som bopælsforælder er berettiget til! Men det mente fogedretten ikke og gik ind og lavede erstatningssamvær som så skulle være torsdag d. 28.!

- De sidste 4 gange har de ham uden at partshøre. De henter ham bare! Uden at tænke på hvor traumatiserende det er for et lille barn!

- Sidst de hentede ham var den 7. februar, der havde han været syg og der lå en lægeerklæring!

Min læge har fået skældud af dommeren

- Jeg tager efterfølgende til min egen læge, knust af gråd, men han fortæller, at han tør ikke røre ved denne sag mere, da han er blevet ringet op af fogedretten, som har givet ham en røffel og sagt, at han skulle ikke stole på mig, for jeg var fuld af løgn!

- Nu må jeg så skifte læge.

De værst tænkelige vilkår

- Det hele er ved at resultere i et knust barn på 2 år, som har fået de værst tænkelige vilkår i livet, hvor ingen hjælper, skriver moderen, og i det svar Retten i Glostrup har sendt til nationen! i dag, fremgår det da også, at man her helst vil undgå tvangsafhentninger og samtaler med samværs-forældres læger:

- Den pågældende fogedret kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men oplyser følgende:

Samtaler, mægling, bøder

- Statsforvaltningen kan bestemme, at en far eller mor har ret til samvær. Hvis den pågældende herefter ikke får udleveret barnet til samvær, kan denne bede fogedretten om hjælp. Fogedretten forsøger med samtaler, mægling eller tvangsbøder at få samværet gennemført.

- Det sker kun yderst sjældent, at fogedretten henter et barn for at sikre, at samværet bliver gennemført, og da er alle andre muligheder normalt forsøgt.

Lægeerklæringer skal nogle gange uddybes

- Fogedretten skal altid lægge afgørende vægt på hensynet til barnet. Forældrene har oftest forskellige opfattelser af, hvad der er bedst for barnet. - Derfor har fogedretten bistand af børnesagkyndige, det vil sige børnepsykologer, som sammen med fogeden og kommunen er med til at sikre barnets bedste.

- Hvis en læge har afgivet en erklæring om barnet til brug for fogedretten, kan fogedretten evt. kontakte lægen og bede om en uddybning eller præcisering, skriver Retten i Glostrup, men hvad synes du?

