Folk er bange: USA sender bombefly til Norge

En spade er en spade, og et bombefly er et bombefly, lyder det fra en norsk politiker, der siger nej tak til de fire amerikanske B-1 Lancer bombefly, der skal have base i Norge

- Vi er bange for, at det her øger spændingsniveauet i forhold til vores store nabo i øst.

- Det kan blive mere udfordrende at bo her, når der sker ting, vi ikke kan kontrollere.

- Det bliver mere utrygt. Folk er bange.

- Vi ønsker ikke at ende som en slagmark.

Første gang nogensinde

Sådan siger Øyvind Næss, formand for Socialistisk Venstreparti i den norske by Ørland til den norske licensfinansierede nyhedskanal NRK om de amerikanske bombefly af typen B-1- Lancer, der er på vej til den norske Atlanterhavskyst.

Ørland - der ligger cirka 500 kilometer fra hovedstaden Oslo, huser nemlig til daglig Ørland Flyvestation, der er er en helt central brik i Norges luftforsvar. Og tirsdag i sidste uge meddelte det amerikanske luftvåben, at cirka 200 personer fra det amerikanske luftvåben allerede var udstationeret:

- Amerikanske bombefly skal have base i Norge for første gang nogensinde.

- For at forberede det, er personel fra Dyess Air Force Base, Texas, ankommet i dag til Orland Air Base, Norway, skrev US Airforce d. 2. februar, og general Jeff Harrigan fra de amerikanske luftstyrker i Europa og Afrika udtalte i den forbindelse, at han satte pris på partnerskabet med Norge:

Har ikke sagt ja til USA

- Hastighed er kritisk for at få succes, sagde generalen.

Det amerikanske flyvevåben ville ikke oplyse antallet af bombefly, men der bliver i bomneflykredse gættet på fire stks.

Sagen har også skabt debat i det norske parlament Stortinget, hvor 11 ud af de 169 medlemmer er lodret imod beslutningen:

- Vi har sagt ja til en jagerflybase til eget forsvar af Norge, ikke til et militæranlæg, der skal fungere som base for USA.

- Forsvarsbegrebet bliver udvidet og udvidet. Det er ikke rart, siger den lokale politiker til NRK, og på NRKs lokale Facebook-profil har beslutningen også skabt debat:

Bombefly er svære at sige nej til

- USA bruger 5000 milliarder kroner på militæret hvert år. (Næsten 13,7 milliarder kroner hver dag).



- Det er lige så meget som Rusland, Kina, Saudi-Arabia, England, Frankrig og Tyskland bruger TIL SAMMEN.

- Så JA, amerikanske bombefly er en tryghed for Norge.

Bombefly på en flybase - hvad bliver det næste?

- Ingen ønsker at have sådan en formidabel militærmagt på nakken, skriver Per R. således i en af de 136 kommentarer de amerikanske bombefly foreløbig har fået, og Odd S er heller ikke særlig rystet:

- Ja, direkte chokerende, at der er bombefly på en militær flybase bygget af allierede, skriver Odd således med en 'smiley', og tilføjer at et NATO-medlemsskab altså forpligter, men hvad tænker du?