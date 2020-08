Folk er nogle svin

Med corona er der kommet et nyt 'dyr' i Danmark. Det er de såkaldte 'bindsvin', altså folk, der smider deres brugte mundbind fra sig på fortovet eller cykelstien.

- Dem der smider mundbind, er vel rygere, der (også) smider deres skodder over det hele...

Sådan skriver Christian N i en af de 27 kommentarer, der er skrevet på Facebook om de mundbinds-brugere, der dropper deres brugte bind på fortovet. De såkaldte 'bindsvin', der skaber problemer for de folk ,der arbejder med gaderenholdelse i f.ex. Aarhus hvor rengøringsfolkene har fået udleveret en personlig 'snapper', og fået at vide, at de ikke må røre ved de brugte bind.

Og Christian er ikke den eneste, der sammenligne mundbind med skod:

Vant til at mor rydder op

- Forbrugere af mundbind, er desværre de samme, som ikke rydder op efter sig i parkerne, smider smøger alle vegne.

- De har været vænnet hjemmefra til at MOR kommer og rydder op.

- Kurling børn/unge mennesker, skriver Gerda J på Facebook, mens Erik J. nøjes med at kalde mundbindssmiderne for svin:

- Hvor er folk nogle sviner, skriver han.

Se også: Klamme rygere: Forestil dig at dit skod var en brugt tampon

Pant på mundbind?

John N hiver i sin kommentar fat i et af de forslag, der har været fremme i cigaretskoddebatten:

- Få pant på dem, skriver han, men hvad tænker du?