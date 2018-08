Folk er stiktossede: Storebæltsbroens store nyhed provokerer

I dag fortalte Storebæltsbroen, at de sløjfer det gamle betalingsanlæg - og bygger et nyt, så man bl.a. kan køre hurtigere i gennem. 'Åndssvag nyhed' og 'jeg er skideligeglad', lyder reaktionerne bl.a.

- Riv dog det gamle anlæg ned og lad være med at bygge et nyt.

- Den bro er købt og betalt.

- Det er utroligt som politikkerne bliver ved med at få lov til at gennemkneppe os brugere i røven.

Åndsvag nyhed

Så hidsigt skriver nationens! S.M.Ukke i en af de 252 kommentarer, der er kommet til artiklen om at Storebæltsbroen vil modernisere betalingsanlægget, så de 35.000 biler, der dagligt betaler for at køre igennem, kan gøre det hurtigere.

Se også: Storebæltsbroen klar med stor nyhed - om et år

Og S.M.Ukke er ikke den eneste, der synes, at den eneste nyhed, der burde komme fra bro-bestyreren, burde handle om at passagen mellem Fyn og Sjælland burde handle om prisen.

- Åndsvag nyhed.

- Jeg er da skide ligeglad med om det er 4 eller 6 baner og om hastigheden sættes op til 50, det sparer mig 10 sekunder.....

Spild af penge med nyt betalingsanlæg

- Nu spilder de penge på sådan en ligegyldig ting i stedet for at sætte prisen MEGET ned eller gøre det gratis, skriver H,M i den pt mest populære bro-kommentar på nationen!, og på Ekstra Bladets Facebook topper John S like-listen (68 stks pt) med denne kommentar:

- ‘Skifte det ud..’? Fjern det!!!

- Broen er jo forlængst betalt. Hvorfor skal det så koste penge at bruge den?, skriver John.

Se også: Har betalt 39 mia for bro til 23 mia: Nu skal den være gratis

Broen forlængst betalt

I april 2016 viste en gennemgang af broens regnskaber, at bilister ialt havde betalt 39 millarder for at køre over Storebælt siden 1998 - togpassagerer havde lagt andre 11 mia.

Læser man på Sundogbælt.dk, kan man se, at anlægssummen for Storebæltsforbindelsen ved ibrugtagningen i 1998 udgjorde ca. 26,44 mia. kr. i løbende priser (svarende til ca. 39 mia. kr. i 2018-priser).

Skal det være gratis at køre over Storebælt? — Ja — Nej, det må godt koste 25-50 kr — Nej, 240 kr som i dag er OK — Ved ikke Skal det være gratis at køre over Storebælt? 50,38 % Ja 40,53 % Nej, det må godt koste 25-50 kr 8,06 % Nej, 240 kr som i dag er OK 1,03 % Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Screenshot fra Storebaelt.dk