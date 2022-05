Folk strømmer til: Fantastisk

Mere end en halv million danskere mangler at få hjælp til MitID på borgerservice, og mange steder er der først ledige tider om adskillige uger. Men i Vallensbæk kan du få hjælp - også hvis du bor i anden kommune

- Fantastisk at en kommune rent faktisk vil hjælpe sine borgere.

Kunne bestille tid til 16. juni

Sådan skriver Rikke R. i en kommentar på Politikens Facebook-profil om det store flertal af danske kommuner, der har indført tidsbestilling på hjælp i deres borgerservice. Og den 'her er døren åben'-model Vallensbæk Kommune kører med:

- Sådan Vallensbæk.

- Hvad pokker ligner det ikke at være behjælpelig i egen kommune for sine borgere, skriver Jannie V. i en anden af de begejstrede kommentarer. Vallensbæk har nemlig lavet en optælling, der viser, at hele 32 procent af de borgere, der fik hjælp til nyt pas eller kørekort og med skiftet fra NemID til MitID kommer fra andre kommuner:

Denne arrogante digitale tidsalder

- Borgerservice åbnede klokken 10 i Albertslund, men så skulle jeg bestille tid for at få hjælp.

- På en skærm stod der så, at jeg kunne få en tid klokken 11.31, og det var jo okay, for så kunne jeg jo lige tage hjem og drikke en kop kaffe.

- Men så fandt jeg ud af, at det var klokken 11.31 den 16. juni, siger en af de udenbys borgere, Politiken mødte i Vallensbæk. Han skulle ligesom en million andre danskere have hjælp til MitID, og det kunne han så få i nabokommunen.

- Sgu dejligt med empati og omsorg i denne digitalt arrogante tidsalder, skriver Pia S. i en tredje kommentar, men hvad siger du?