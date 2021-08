Folkeafstemning: Oplagt anledning

Jakob Ellemann-Jensen mener, at danskerne hurtigst muligt skal stemme om Danmarks EU-forbehold om forsvarssamarbejde. Situationen i Afghanistan gør, at alle kan se behovet, mener Venstre

- Naturligvis skal vi ikke ud af EU.

- Men EU skal hurtigst muligt reduceres til det, det var engang, et europæisk SAMARBEJDS-forum, uden et 'parlament', der kan overrule love og regler i suveræne medlemsstater ...

Oplagt anledning

Sådan skriver Peter K. i en af de 854 kommentarer, der er skrevet på Berlingskes Facebook-profil om Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensens ønske om - i lyset af sammenbruddet i Afghanistan - at få afskaffet det danske forsvarsforbehold ved folkeafstemning.

- Jeg har svært ved at få øje på en mere oplagt anledning.

- Derfor er sandsynligheden for at forklare, hvad det her handler om, bedre nu - jeg tror, alle kan se behovet, siger han til Berlingske, men hvis han læser videre ned i kommentarsporet på avisens Facebook, kan han se, at der skal forklares rigtig meget, hvis målet er at få forbeholdet afskaffet.

Forsvarsforbeholdet Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i dele af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet. Vi deltager ikke i EU’s militære operationer, vi finansierer dem ikke, og vi stiller ikke med soldater og militært isenkram til EU-ledede konfliktområder. Danmark deltager dog i civile operationer, som hidtil har udgjort hovedparten af EU’s missioner. Danmark kan også deltage i operationer, hvor der både er civil og en militær del, hvis de enkelte dele kan adskilles. Det forventes, at der i fremtiden vil være flere blandede civil-militære missioner, og at Danmark derfor ikke kan deltage i disse. Danmark har ikke stemmeret i Ministerrådet, når forsvarspolitikken behandles. Herudover har forbeholdet den konsekvens, at Danmark, når vi har formandskabet for Ministerrådet, skal overlade formandsrollen til et andet medlemsland, når der diskuteres forsvarspolitik. På trods af disse forhold deltager Danmark dog i de bredere og mere generelle diskussioner af den europæiske forsvarspolitik. Kilde: Folketinget/EU-oplysningen

Aldrig afhængig af Tyskland og Frankrig

- Vi skal ALDRIG være militært afhængig af Frankrig og Tyskland, skriver Per C således, og John S mener også, at vores bedste militær skal holdes uden for EU:

- Vores vigtigste allierede, England og USA, er ikke medlem af EU.

- Det er dem, sammen med Nato, der garanterer vores sikkerhed, ikke EU, skriver John, og Thomas D. peger også at Danmark er med i Nato:

- Den eneste forsvarsalliance vi hører til i.

- Med afskaffelse af forsvarsforbeholdet er det kun et spørgsmål om tid, før vi står i en situation hvor Danmark bliver tvunget til at vælge mellem den frie verdens fremmeste forkæmper i De Forenede Amerikanske Stater og korruptionens fremmeste forkæmper i den Europæiske Union.

USA sikrer verden - England sikrer Europa

- EU har hverken viljen eller midlerne til at sikre den fri verden eller sikre de globale søhandelsveje - kun USA gør dette.

- Uden Storbritannien, med dets stærke væbnede styrker og atomare slagstyrke, er et fælles EU-forsvar en ren akademisk tanke, skriver Thomas.

Rene P. minder om, at danskerne er blevet stillet spørgsmålet om militært samarbejde i EU - og har svaret:

- Det blev et nej.

- Lav i stedet en folkeafstemning om UD AF EU, skriver Rene, men hvad tænker du?

Danskerne ville beholde politi-forbeholdet - Venstre ville afskaffe det. Arkivfoto fra 2015: Jens Dresling

Danskerne blev i december 2015 spurgt, om det danske EU-retsforbehold skulle afskaffes. Det skulle det ikke, mente et flertal, men hvad synes du om, at forsvarsforbeholdet bliver afskaffet?