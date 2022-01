For dum til Nordea: Ville bare købe en Skoda

Nordea kan godt forstå at nogle kunder undrer sig, når de bliver bedt om at læse et lånedokument på 42 tætskrevne sider. Torben kalder det et 'dokumenthelvede', for han ville bare låne 170.000 kr. til en Skoda.

- Hej……

- Jeg skal optage et billån i min bank.

- Og efter telefonisk kontakt med banken er der ingen problemer i at låne penge til bil og der bliver efterfølgende sendt dokumentation for bilhandlen til banken.

Skulle læse 42 tætskrevne sider jura

- Nu modtager jeg så en besked fra banken at lånedokumenter er klar til underskrift. Her er det så lige min kæde falder af.

- Jeg får tilsendt 42 tætskrevne jura-sider, som nok de færreste kender konsekvensen af.

Sådan indleder Torben H et brev til nationen! om den Skoda Karoq til 375.000 kr han gerne vil købe – og den bøvlede papirgang, han nu skal igennem. Torben har selv 200.000 kr. og skulle derfor låne kr. 175.000, men den for ham uforståelige kontrakt, blev bilkøbet pludselig lidt for indviklet. Hans brev - som nationen! har bedt Nordea om at kommentere - fortsætter nemlig således:

Ved godt hvad det handler om

- Hvad …tænker jeg…..???

- I bund og grund ved jeg godt hvad det handler om.

- At banken til enhver tid kan henvise til det låne dokument, som de færreste læser, ved tvivlspørgsmål omkring lånet.

Det skal gøres svært

- Men for mig virker det sq som om, det SKAL gøres svært for forbrugeren, skriver Torben, der synes det danske samfund er blevet til et uigennemskuelige dokument-helvede.

nationen! har bedt Nordea svare på, hvad de selv tænker om det 42 sider lange dokument de sendte til Torben? Og om de godt kan forstå at du bruger ordet ’dokumenthelvede’?

Nordea: Vi forstår at kunder undrer sig

Og det svarer Nordea, der ikke vil kommentere den konkrete lånesag, på sådan her:

- Vi forstår godt, hvis en kunde undrer sig, når der lander 42 siders lånedokument ifm. et bilkøb.

- Omvendt ligger det os meget på sinde, at vores kunder indgår deres låneaftaler med os på et oplyst grundlag, ligesom vi som bank også juridisk er forpligtet til at oplyse kunden om alle de gældende vilkår, der måtte være til et givent produkt.

Og vi rådgiver døgnet rundt

- Når det er sagt bestræber vi os på at sende dokumenterne til digital underskrivelse, og har kunden spørgsmål, står vores rådgivere naturligvis klar til at hjælpe 24/7, skriver Nordea, men hvad tænker du?