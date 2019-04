For lidt luft: Blev sendt hjem fra Borgerservice

Det er snart ferietid, og dermed tid til at tjekke og eventuelt forny sit pas. Per synes dog ikke, at det digitale system i København fungerer helt optimalt. Det synes kommunen faktisk heller ikke.

- Hej.

- Jeg tog et pasfoto sidste weekend med en pas foto app til min iPhone. Jeg skal nemlig ud og rejse og have mit pas fornyet.

- Den 3. april gik jeg så på internettet for at bestille et nyt pas.

- Jeg kunne vælge mellem at tage et billede med til borgerservice, uploade et billede eller at lade borgerservice tage et billede.

- Jeg valgte selvfølgelig at uploade et billede, (det som jeg har medsendt).

- Efter 1 sekund havde computeren analyseret og gav fejlmeldingen: Der manglede luft omkring billedet så det kunne justeres.

Upload nej - så hjem og print

Sådan indleder Per en mail til nationen! om den måde, Københavns Kommune servicerer de borgere, der gerne vil have et pas.

Per er ikke den første læser, der synes at kommunerns pas-betjening minder lidt om en pengemaskine, måske du kan huske Ole, der skrev dette indlæg om Jammerbugt Kommune: Borgerservice ville ikke bruge mit pas-foto: Tvunget til at betale 145 kr eller Anni, der opgav efter fire forsøg: Borgerservice sendte pensionist hjem 4 gange: Foto dur ikke, mens Pers brev - som Københavns Kommune har fået lejlighed til at kommentere - er lidt specielt. Det fortsætter nemlig således:

- Jeg blev så nødt til at klikke på at få taget billedet i borgerservice for at komme videre til tidsbestilling.

- Den 4. april havde jeg så tid klokken 10.25 hos borgerservice.

Det kostede mig så 95 kroner

- Jeg viste billedet på min mobiltelefon og medarbejderen sagde, at det var helt fint, og at han - hvis jeg gik hjem og printede det ud - godt kunne bruge det.

- Jeg kunne dog ikke uploade det til ham nede på borgerservice. Og da jeg gerne vil have mit pas, og ikke har en velfungerende billede printer lod jeg dem så tage pas billedet selv.

- Billedet kostede mig 95kr., skriver Per, og nationen! har efterfølgende bedt København Kommunes svare på, hvorfor et foto kan være OK, hvis det bliver printet – men ikke godt nok til at uploade. Og det vil Line Friedrichsen, Borgerservicechef i Københavns Borgerservice, gerne:

Det er selvfølgelig utilfredsstillende

- Vores onlineløsning skærer selv fotoet til digitalt og har behov for mere luft omkring fotoet end de billeder, vi fysisk scanner i vores borgerserviceindgang.

- Det er grunden til, at et foto kan risikere at blive afvist online, men accepteret af medarbejderen.

Vi arbejder på at løse det

- Det er selvfølgelig utilfredsstillende, at man som borger ikke får det samme svar, uanset om det er et digitalt eller fysisk foto.

- Derfor er dette også en udfordring vi arbejder på at løse, så borgere ikke skal opleve forskelligheder alt afhængig af hvilken løsning de vælger til deres pasfoto, skriver Line Friedrichsen, Borgerservicechef i Københavns Borgerservice, men hvad siger du?