For mange penisser: Underskud på vaginaer

- Alt for mange mennesker bor alene, ikke kun mændene. Det er de færreste, der har godt af det i længden.

- Men vores systemer har indrettet sig sådan, at det er urimeligt svært for mange at starte i nye forhold og ikke mindst at flytte sammen.

Mændene bliver åbenbart taberne

- De straffes bl.a. af reglerne for Gensidig Forsørgerpligt og trækkes i div. ydelser og oplever det sådan, at enten er det et lotterispil ellers er de kriminelle fordi de omgår reglerne-

- Begge dele er dybt urimelige.

- Mændene bliver så åbenbart taberne, eller også er kvindernes forhold ikke undersøgt på samme måde.

753.000 enlige mænd - 725.000 enlige kvinder

Sådan skriver Anette K i en af de 248 kommentarer, der foreløbig er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at der for første gang er flere enlige mænd end kvinder, at 20 procent af alle 50-årige mænd er barnløse mod 12 procent af de 50-årige kvinder og at der er områder i Danmark, der nærmest oplever en kvindeflugt.



- I nogle af kommunerne i Vestjylland, Lolland og Nordjylland, så er der nogle af de steder, hvor der bor op til 20 procent flere mænd i 20-40-årsalderen end kvinder.

- Der er også et flertal af enlige og ufaglærte mænd i blokområderne udenom storbyerne.

- Når vi ser på Københavns centrum og i Nordsjælland, så bor der et flertal af kvinder, siger mandeforsker og forskningsleder på Rigshospitalet Svend Aage Madsen til DR.dk, og peger på, at kvinderne flytter for at få en uddannelse:

- De får også ofte job knyttet til deres uddannelse i storbyerne. Og så slår de sig ned og får familie der.

- Og så er mænd tilbage i de føromtalte områder, hvor kvinderne er flyttet fra.

De to køn har ikke brug for hinanden

- Og så er det svært, hvis der er 20 procent flere mænd end kvinder, siger forskeren, der bliver bakket op af andre af DRs Facebook-venner:

- De to køn har ikke brug for hinanden på samme måde, som de havde tidligere, hvor en kvinde ikke kunne klare sig uden en mand til at forsørge sig, og hvor en mand ikke kunne klare den praktiske hverdag uden en kvinde omkring sig, skriver Niels H i en kommentar, og Jørgen K skriver denne ærlige beretning fra et alene-liv:

- Nu har jeg været single i snart 4 år.

- Nogle gange nyder jeg det, men selvfølgelig - når der ikke er specielt meget kærlighed i tilværelsen - så giver det næsten sig selv, at ens sjæl giver nemmere op.

- Der er ikke gnist til at kæmpe for - med kærlighed som den ultimative faktor og alt hvad det indebærer, skriver Jørgen K, men hvad tænker du om udviklingen?