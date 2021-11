For smart til Jylland?

- Jeg synes ikke, det er kønt og ingen har råd til at bo i alle de dyre lejligheder.

- Tænk dog på, at alle andre ting stiger.

Måske for 'ujyske'?

Sådan skriver Doris K. i en af de 103 kommentarer, der er skrevet i dag på Jydskevestkystens Facebook-profil om A Place To Esbjerg. De tre nybyggede huse med 314 boliger og et hotel med 117 værelser - har med sine skævvredne tårne på henholdsvis 66, 40 og 34 meter skabt en del debat i byen.

Byggeriet af A Place To Esbjerg har ifølge Jydskevestkysten kostet 300 millioner. Pr-foto

Og da hotellet blev indviet mandag aften, sagde arkitekten David Zahle da også, at de meget markante konstruktioner nok krævede lidt international tankegang.

Bombe i Mellemøsten

- Jeg har fået at vide, at der har været en stemning her i byen, at disse bygninger måske var lidt 'ujyske'.

- Men jeg håber, at esbjergenserne er klar til at være mere modige og have et mere internationalt udsyn, lød det fra David Zahle til avisen, der også skriver, at husene er blevet kaldt alt fra en rodet bunke aviser til en sønderbombet bygning i Mellemøsten.

'I like' får 17 likes

De fleste lejligheder er udlejet, men blandt de ledige finder man en til 3600 kr. (30 kvadratmeter) og en på 53 kvadratmeter til 7300 kr. Og læser man de 103 kommentarer igennem, så er der faktisk ret mange, der er begejstrede:

- Mest spændende byggeri i Esbjerg i mange mange år, skriver Tina M. således, og René H. har fået 17 likes for disse ord:

- De er et symbol på en by, der er på vej mod en ny tid!

- Og vil blive et nyt monument for byen. I like, skriver René, men hvad tænker du?