For syvende gang: Må kun i Afrika

Danmark mener ikke, at folk fra Mali skal have lov til at besøge deres danske kæreste. Men Troels er stædig

- Hej.

- Her en lille hilsen fra Bamako, Mali i Vestafrika.

Syv kærestebesøg på to år - i Afrika

- Det er nu syvende gang, at jeg besøger min kæreste Mariam, siden jeg i 2020 flyttede hjem til Danmark efter at have boet og arbejdet med ulandsbistand i Mali i fire år.

- Det var under mit ophold her, at jeg mødte Mariam, og at vi blev kærester.

- Jeg nyder virkelig at være her – det er dejligt at være sammen med hende igen.

En gåde at vi får afslag

Sådan indleder Troels M. et brev om at bo i Danmark – og være kæreste med en kvinde, som ikke kan få lov til at rejse ind i Danmark. Troels har tidligere skrevet om problemet i ’Beder bare om 90 dage’ og ’Sådan ser højrisiko ud’ (link til begge), for han kan ikke forstå, at han som dansker, skal være underlagt regler, der betyder at han må rejse til mali, hvis han og kæresten skal være sammen. Hans brev – som han håber vil give genlyd – fortsætter derfor således:

- Desværre har det ikke været muligt at overbevise Udlændingestyrelsen om, at vi faktisk er kærester.

- Mine gentagne forsøg på at skaffe hende et turistvisum af 90 dages varighed for at kunne besøge mig i Danmark bliver konsekvent afslået med den begrundelse, at der foreligger en risiko for, at hun ikke vil rejse tilbage til Mali efter sit ophold.

Vil ikke blive i Danmark mere end 90 dage

- Hvad man bygger den formodning på, forbliver en gåde.

- Jeg har ingen som helst intention om, at hun skal blive i Danmark en eneste dag længere, end hun må. Det har hun heller ikke, da hun ligesom jeg ved, at hvis det sker, vil vi have ødelagt enhver mulighed for, at hun igen på et senere tidspunkt kan komme på besøg.

- Dette viser desværre, at den danske udlændingelov i hvert fald på dette punkt er helt ude i hampen. At den administreres af en Udlændingestyrelse, der synes bemandet med robotter snarere end mennesker.

- Hver sag bør blive behandlet på grundlag af en konkret og individuel vurdering, skriver Troels, men hvad tænker du?