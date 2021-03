Forældre klager over test i skolerne

Nogle forældre vil have at alle skal testes - mens andre ikke vil have, at deres børn skal have en pind i halsen eller i næsen. Hvad tænker du er det rigtige?

- Hej,

- Min datter er utrolig glad for, at hun én gang om ugen skal møde op på selve skolen.

- Men deres lærer har forklaret dem, at det ikke er et krav at stille med en negativ covid 19 test!

Giver ingen mening at det ikke er et krav

- Dette blev jeg bekymret over, for det giver jo ingen mening, at dette ikke er et krav.

- Det gælder jo vores børns sikkerhed.

Sådan lyder de første sætninger i en mail nationen! har modtaget i dag fra M - en far, der ikke ønsket sit eller sin datter skoles navn frem, men gerne vil have en debat om test. Det er han ikke den eneste far der vil - i går ringede H til nationen! om samme emne - hans søn måtte nemlig ikke komme i skole, fordi han ikke var testet. H vil nemlig ikke udsætte sin søn for at få en pind i næsen eller i halsen.

Kraftig opfordring eller krav?

Kigger man på Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbning af skolerne og krav om test af elever, så står der flere steder, at skolerne skal kræve en 72 timer gammel test. Men der står også ,at nogle elever kan fritages:

Skoleder: Langt de fleste er testet

M's mail fortsætter således:

- Det giver jo ingen mening at eleverne møder på skolen uden at skolen sikrer sig mod covid-19 med en test!

- Så jeg kontaktede pågældende skole og fik dette svar:

'Hej M.

Ja - det er lidt bekymrende. Regeringen har udsendt en 'kraftig opfordring' til at lade sig teste, men samtidig må folkeskolerne ikke udelukke elever, der ikke er testet.

Da 9. årgang i går mødte ind var alle på nær en eller to i hver klasse testet.

Langt de fleste forældre og elever efterkommer altså opfordringen.

Jeg tænker, at 'ude' og 95% testede gør det så sikkert, som det er muligt i disse coronatider'

Kan det virkelig være rigtigt?

- Det er da bekymrende, og også utrolig dumt at 1-2 i hver klasse kan gå rundt og udgøre en smitte risiko!

- Kan dette virkelig været rigtigt??

- Vi har forsamlingsforbud, krav om mundbind og vi skal spritte af, men eleverne kan møde 28 elever op 1 gang om ugen uden krav om test, skriver M, men hvad tænker du?