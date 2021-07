Forældre punger ud: Vil slippe for mobning

- Har 1 i folkeskole og 1 på friskole. Friskolen blev valgt til, da folkeskolen ikke kunne støtte nok og håndtere mobning korrekt.

- Elsker tanken om folkets skole, men med de besparelser og test/tilgang der er fra staten og kommunerne, så kan opgaven simpelthen ikke løftes godt nok!

- Ærgerligt at vi sparer på Danmarks fremtid - nemlig børnene!

Privatskole pga mindre mobning

Sådan skriver Betina S. på jv.dks Facebook-profil i en af de mest populære af de 177 kommentarer, der er skrevet om den markante udvikling, der er sket i det danske skolesystem de seneste år. Siden 2010 er der nemlig ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lukket 252 folkeskoler, og etableret omkring 50 nye privatskoler. Og Betina er ikke den eneste, der peger på at mobning kan få forældre til at flytte til en betalingsskole.

Droppede privatskole pga mobning

- Mine går i privat friskole netop grundet mindre mobning.

- Og bedre info mellem lærer og forældre, samt færre elever i klasserne = bedre, skriver Natacha S i en anden kommentar, mens Jeanette S. har haft den stik modsatte oplevelse:

- Først privat....men de magtede ikke at tage hånd om mistrivsel pga mobning.

Almindelig folkeskole er det bedste vi har gjort

- Skolen var fuld af små prinser og prinsesser, hvor solen stod op for deres skyld.

- Efter flere dialoger trak jeg min datter ud og kom i almindelig folkeskole.

- Absolut det bedste vi har gjort, skriver Natacha.

Kun 10 90-procents kommuner

Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 49 kommuner i 2007 kunne prale af, at mindst 90 procent af skolebørnene gik i 1. klasse i folkeskolen. Og det i 2020 kun gjaldt for 10 kommuner.

Og i 40 kommuner går mindst 20 procent af børnene nu i 1. klasse på en privatskole. For 13 år siden gjaldt det kun for 10 kommuner.