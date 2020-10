Forældre siger stop: Ring når vores datter får tæsk

Når forældrene henter deres 11-årige datter efter skole, fortæller hun ofte, at hun er blevet slået eller sparket i løbet af dagen. Det ville forældrene gerne have haft at vide noget før

- Vores datter har, i de år hun har gået i skole, været udsat for at bl.a. blive sparket i ansigtet og fået taget kvælertag. Og meget mere.

- Og i mandags var der så en dreng, der gav hende fem slag i ansigtet. To ramte, så hun fik næseblod.

- Det foregik endda lige foran en lærer og de andre børn.

- Men ingen ringede til os.

Slog klassekammerat: Fem 7. klasse-drenge meldt til politiet

Ked af det og bange

Sådan indleder Å og K et brev til nationen! om uheld og konflikter mellem børn i skolen – og om tavse lærere. Forældrene mener nemlig, at lærerne eller vikarerne bør tage kontakt med et skolebarns forældre, når der har været en konflikt, så de kan komme og trøste eller eventuelt hente deres barn.

Brevet – som kommunen svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Vi bor ca 25 minutters kørsel fra skolen, men der er ingen, som har ringet til os, når hun er kommet til skade og har været ked af det og bange.

Som om skolen er ligeglade

- Nej, vores datter har måttet vente, indtil vi kom, med at blive trøstet eller har måttet låne en mobil og ringe selv. Det gjorde hun i mandags.

- Vi har prøvet at tale med skolen, men det er, som om de er ligeglade med os forældre.

- Det værste er, at de godt kan skrive eller ringe, når ens barn bander i skolen.

- Nen nu må vi sige stop.

Slet ikke trygge

- Vi føler os slet ikke trygge ved den skole, skriver forældrene, der nu overvejer, om de skal købe en mobiltelefon, som datteren altid kan have på sig.

Kommunen har set billederne og læst brevet, og de oplyser, at forældre som hovedregel får et opkald, når børn har været oppe at slås:

- Efter en episode, hvor børn kommer fysisk op at slås, vil vi som hovedregel altid tage fat i forældrene.

Kommunen: Vi nåede det ikke

- Det gør vi, når vi har talt grundigt med børnene om, hvad der er sket, og på den måde udredt episoden – som vi siger på skolesprog.

- I dette tilfælde når vi ikke at tage kontakt, inden forældrene selv står på skolen en halv time efter episoden i skolegården, fortæller kommunen, men hvad siger du?