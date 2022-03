Forældre ville bestikke skoleleder

- De vil gerne tilbyde både det ene og andet, hvis bare deres børn kan komme ind.

- Jeg får tilbudt maling, vinterdæk til bilen, gratis vikartimer.

- Folk er tangerende til desperate ind imellem.

Sådan siger skoleleder Peter Würtz til TV 2 Nord om nogle af forældrene til de 2.500 elever, der lige nu står på venteliste for at komme ind Skipper Clement Skolen - en af Aalborgs private skoler.

Har ondt af lærerne i folkeskolen

For 10 år siden gik 15 procent af danske elever i privatskole - i det her skoleår er det 18 procent. Forældrebetalingen på de private skoler ligger typisk mellem 1.000 og 2.000 kr. pr. måned, og på TV2 Nords Facebook-profil er der adskillige, der skriver hvorfor de betaler for at få undervist deres barn:

- Der er INGEN konsekvenser i folkeskolen, det er børnene der råder og regere. Jeg har ondt af de stakkels lærere!

- Jeg betaler gerne hver måned for at sikre mine børn et godt fundament til deres voksenliv/uddannelse, skriver Maiken O. i en kommentar, og Carsten N. er enig:

Gammelt flertal: mere diciplin

- Man har indført konsekvens løse (curling) tilstande i folkeskolen og det giver udslag i elevernes opførsel især over for læreren på skolerne, skriver han.

Ring efter mor når møgungen siger luder

For otte år siden deltog mere end 10.000 nationen!-læsere i en afstemning om 'Folkeskolen største problem', lød det gungrende svar fra de 6100: Disciplin, men hvad tænker du?