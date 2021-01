Forarget: Direktører kom foran i vaccine-køen

De eftertragtede vacciner var mixet og gjort klar, så direktørerne på Herlev og Gentofte hospital udnyttede mulighed, da der var sket fejl med bookingen. Det forarger, for sygehus-direktører er jo ikke frontpersonale.

- Jeg har fra flere tætte relationer hørt, at højeste ledelse på Rigshospitalet blev vaccineret én af de første dage, da vaccinationen udkom.

- På lige fod med sundhedspersonale.

- Hvad fanden er meningen.

Meget forarget

Sådan skriver en sundhedsmedarbejder, der arbejder i Region Hovedstaden, til nationen! om kø-kultur og mangel på corona-vaccine. Medarbejderen, der ønsker at være helt og aldeles anonym af hensyn til sin karriere - nationen! kender naturligvis vedkommendes navn - synes medierne skal grave lidt i, hvem der har fået vacciner - og hvem der har fået, selv om de faktisk ikke skulle have. Og da vedkommende ikke er den eneste, der har henvendt sig om 'snyd i vaccine-køen', har nationen! bedt Region Hs presseafdeling om at svare på, hvor mange af Region Hs ikke-sundhedsuddannede direktører, chefer, chefkonsulenter, konsulenter, der er blevet vaccineret? Og hvorfor?

Kontorfolk skal ikke foran i køen

Deres svar kan du læse nedenfor. Men først kan du læse, hvad en pårørende til en anden sundhedsarbejder, der også er ansat i Regin H, kan fortælle:

- Jeg er meget forarget over at høre, at ledelsen på Herlev snyder sig foran i vaccine-køen – selv om de på ingen måde tilhører frontpersonalet.

- Det synes jeg er meget udansk og en stor skandale. Der er jo lavet planer for, hvem der skal have vaccinen i hvilken rækkefølge, og så kan det ikke passe, at kontorfolk kan komme foran i den kø.

Hvorfor kan det foregå?

- Systemet er åbenbart lavet sådan, at man selv skal skrive sig på en liste for at modtage vaccinen, og det har ledelsen - som ingen som helst kontakt har med patienterne - så gjort.

- Det må da være en opgave for Ekstra Bladet at få svar på, hvorfor det kan foregå.

- Der er sundhedspersonale, der har undret sig – en sygeplejerske stod i samme vaccine-kø som cheferne, og hun måtte vente til de havde fået, lyder det, og Region H kan faktisk bekræfte, at direktionen på et par af hospitalerne har fået vaccine:

Der var fejl i bookingen og vaccinerne var blandet

- Herlev og Gentoftes direktion oplyser, at det er korrekt, at direktionen som ledere af hospitalets kriseledelse er blevet vaccineret 1. gang.

- Det skete i en situation, hvor der pga. fejl i booking i forbindelse med planlagte vacciner - var ekstra opblandede doser til rådighed.

Men Rigshospitalets direktion er IKKE blevet vaccineret

- Rigshospitalets direktion har meddelt, at de følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for prioritering af vaccinationer. Vaccinationerne gives til de ansatte, der indgår i frontpersonalet - eller opfylder kriterierne i patientsporet, hvor alder, sygdom eller andre forhold kunne berettige til en vaccination.

- Rigshospitalets direktion er ikke blevet vaccineret, oplyser Region H, der pr. 16. januar havde vaccineret 20.880 medarbejdere.

