Forarget: Kvinde uden livmoder modtager barselsregning

- Fik lige en pudsig regning i min eboks fra Barsel.dk.

- De vil meget gerne have 1.225 kroner årligt fra mig, så jeg kan få tilskud, hvis medarbejdere går på barsel eller noget i den dur.

- Og så sidder jeg bare og undrer mig lidt som indehaver af et enkeltmandsselskab, der aldrig får ansatte. Jeg kan ikke engang selv bruge det til noget, da jeg i skrivende stund er 53 og ikke lige har planer om at få børn.

Jeg er også forarget

Sådan indleder Mikael S. en af de mange mails nationen! har modtaget om den barsels-afgift på 1225 kr, selvstændige erhvervsdrivende, der har en omsætning på mere end 231.920 kr, skal betale:

Screenshot fra barsel.dk

Forleden deltog mere end 33000 læsere i en debat om Keld, der - udover at drive et enkeltmandsfirma - er steril. Keld mente heller ikke at han havde noget ansvar for at sikre, at kvinder, der driver selvstændig virksomhed, skal have flere penge i barsel. Og faktisk var de de fleste læsere enig med ham.

Min kone har ingen livmoder

nationen! har også modtaget et brev fra Karsten I., hvis 61-årige kone også er blevet opkrævet - og truet med strafrenter på 8 procent - hvis hun ikke betale de 1225 kr. Han skriver:

- Er selv lige så forarget som Keld på min kone’s vegne.

- Hun er 61 år, uden livmoder, og tjener sin egen løn på 16 år i en enmands virksomhed uden ansatte.

- Det der virker helt godnat er, at man ønsker at fremme kvindelige selvstændige og så sender regningen til de selvsamme mennesker, som allerede har taget springet, skriver Karsten I. Og Lars blander sig også:

86.243 opkrævninger - og 5569 telefonopkald

- Jeg har samme holdning, da jeg også har et en-mands firma, hvor der kun er mig selv, og min medhjælpende hustru som er 59.

- Der er ingen chancer for, at jeg skal have nogen på barsel i firmaet, skriver Lars.

nationen! har spurgt beskæftigelsesministeriet, der står for barsel.dk, hvorfor folk, der ikke selv kan nyde godt af ordningen, skal betale til den? Og hvorfor ordningen - som betyder at kvinder, der driver selvstændig virksomhed kan få op til 31.000 kr pr måned i barsels-ydelse - ikke er finansieret over skatten, så alle danskere kan bidrage til barsel.dk?

Det har ministeriet ikke svarer på, men ATP, der administrerer barsel.dk, kan sige, at der er sendt 86.243 opkrævninger ud til selvstændige, og at der har været 5569 telefonopkald i denne og sidste uge. Opkaldene vedrører dog både arbejdsgivere og selvstændige, og tallet siger ikke noget om, hvor mange der har klaget.