Forarget: Mærsk rager til sig

Lars fra Oxfam IBIS har lavet et 'groft regnestykke', der viser, at Mærsk's overskud er steget 2.383 procent. Og at shippinggiganten burde betale 50 milliarder mere i skat

- A.P. Møller-Mærsk kan for andet år i træk sætte danmarksrekord i overskud.

- 203 milliarder kroner kunne shippinggiganten præstere i overskud for 2022. Sammenligner man med årene 2018-2021 er det en profitvækst på 390 procent

- Men hov! 2021 var jo også et rekordår.

- Så sammenligner man i stedet med 2017-2020, er overskuddet steget med hele 2.383 procent!

Coronaflaskehalse

Sådan indleder Lars Koch fra Oxfam IBIS en mail til nationen! om de gigantiske - og ret overnormale profitter - vi hører om for tiden. Lars minder om, at EU's topbosser faktisk i efteråret opfordrede landene til at inddrage nogle af de penge, men han er - som mange andre danskere - skuffet over den danske regerings lyst til at bede de store pengetanke bidrage. Hans brev, som han håber nogle ansvarlige på Christiansborg vil læse, fortsætter nemlig således:

- A.P. Møller-Mærsks overskud er et resultat af globale flaskehalse efter genåbningen af økonomien, der har presset fragtraterne voldsomt op.

- Mærsk har kunnet læne sig tilbage og se milliarderne vælte ind, mens det har været dig og mig, der er med til at betale for Mærsks gigantoverskud.

Frisøren betaler 22 procent - Mærsk slipper med 3

- IMF har nemlig vist, at de stigende priser på shipping er med til at drive den verdensomspændende inflation opad. Så når dine varer bliver dyrere, kan du bl.a. sende en tanke til de store transportselskaber.

- Og desværre ser fællesskabet ikke meget til de penge. Ud af den enorme profit har Mærsk betalt sølle 3 procent i skat i 2022, mens din lokale frisør eller mekaniker skal af med 22 procent.

Det er den såkaldte tonnageskattemodel, der betyder at A.P.Møller Mærsk ender med en trækprocent på 3.

- Regeringen har ingen ambitioner om at røre Danmarks politisk mest magtfulde virksomhed.

- Regeringen har et lovforslag på vej, hvor de overnormale kriseprofitter ganske vist skal beskattes. Men det gælder kun energisektoren og kun i 2023, selv om det var i 2021 og især 2022, at den enorme indtjening skete.

Groft regnestykke: Mærsk skylder 50 milliarder

- Hvis man laver et groft regnestykke, så ville en skat på den overnormale profit hos Mærsk kunne indbringe i omegnen af 50 milliarder kroner.

- Og blev selskabet beskattet med en normal selskabsskat på 22 procent, ville man have fået yderligere omkring 39 milliarder kroner.

- Alt sammen med forbehold for en lang række skattetekniske ting, men uanset hvad, drejer det sig om milliarder af kroner, som kunne blive brugt på velfærd, inflationshjælp, klimatilpasning og bekæmpelse af fattigdom og sult.

- Danskerne skal afgive en helligdag, mens Mærsk betaler en så lav skat, at det er et skattely værdigt.

- Hvis politikerne virkelig mener, at vi skal stå sammen i en krisetid, så lad dog de store virksomheder betale, skriver Oxfam IBIS' generalsekretær. Men hvad tænker du?