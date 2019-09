Forarget over Bilka: Lægger 'spise'-gebyr på smørrebrød

To hjemløse Hus Forbi-sælgere flottede sig og købte seks stykker smørrebrød i Bilka i Horsens for 99 kr. Men de skulle betale 34 kr ekstra for at spise dem i bistroen

- Nu vil jeg lige forsvare Bilka

- Mener bestemt, at de 6 stykker smørrebrød kun gælder som take away.

- Prisen er en anden, hvis man vil spise det dernede.

- Måske derfor. Hvis ikke derfor, så er det svineri.

Der kom en og sagde vi skulle betale

Sådan skriver Tonni L i en af de få Bilka-venlige kommentarer, der er skrevet på Facebook, om de to gange 17 kr, to hjemløse blev bedt om at betale for at spise deres Bilka-smørrebrød i Bilkas Bistro i Horsens forleden.



I en video forklarer en af de hjemløse nemlig, at han og makkeren efter at have solgt Hus Forbi foran varehuset, gik ind og købte en bakke smørrebrød med seks stykker for 99 kroner. Og at de spurgte om de måtte spise dem i bistroen og fik lov.

- Men så kommer der én med en blok og siger, at vi skal betale 17 kr pr mand, for at få lov til at sidde der og spise.

Men vi havde jo betalt

- Altså... vi har jo betalt for vores mad, og så skal vi betale for at spise derinde, mens folk, der har betalt 10 kroner for en fransk hot-dog, de gerne må sidde ned og spise den - uden at betale, forklarer den hjemløse mand i videoen, der foreløbig er set mere end 15.000 gange. Og de fleste af dem, der har set den, er faktisk enige med den hjemløse:

- Jeg var til stede under episoden.

- Det er en skændsel, hvordan man bliver behandlet.

Hvor er vi på vej hen?

- Sidste gang jeg smider penge i Bilkas bistro, skriver Ulrik K således og Sofie S - der har fået 37 likes - skriver:

- Kære Bilka. Hvorfor?

- Hvorfor kan jeg f.eks sidde og spise hos jer som en service og disse 2 mennesker, der i forvejen er udfordrede, skal betale 17 kr for at sidde ned og nyde deres betalte mad?

- Hvor er vi på vej hen?

- Det havde klædt jer, hvis I havde givet dem rabat på maden, hvis ikke I kunne afskrive det helt, skriver Sofie.

Bilka: Vi giver morgenmad til Hus Forbi-sælgere

På Bilkas egen Facebook har videoen også skabt debat, men Bilka forklarer, at der faktisk var en god grund til ekstraregningen:

-Vi har almindeligvis et rigtig godt samarbejde med Hus Forbi, og det er også derfor, at vi byder på både morgenmad og varm kaffe til sælgerne, når de sælger Hus Forbi foran vores butikker.

- I lige det her tilfælde har vi to forskellige priser på vores smørrebrød, hvis man henholdsvis spiser i vores bistro eller tager det med ud af varehuset.

Det kunne vi godt have forklaret bedre

- Det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over, hvis vi ikke har gjort opmærksom på fra start, og den tager vi helt på vores skuldre.

- Det kunne vi uden tvivl godt have forklaret på en bedre måde i fredags, hvor vi havde de to venner på besøg, skriver Bilka, men hvad tænker du?