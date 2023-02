Forbud mod hakkede bildæk: Ka' koste millioner

- Jeg håber EU forbyder det.

- Det er godt for alle - også dem, der så må træne på grus eller holde pause i vintermånederne...

400 rigtige kunstgræsbaner i Danmark

Sådan skriver Lindy M. i en af de kommentarer, der er skrevet på TV Midtvests Facebook-profil om det forbud mod salg af såkaldt 'granulat' til kunstgræsbaner, der skal stemmes om onsdag i Bruxelles.

For granulatet er bl.a. lavet af gamle bildæk - og hvert år forsvinder der tusindvis af tons granulat fra fodboldbaner i EU.

I Danmark er der ifølge TV-stationen 400 bildæk-baner og Lindy er ikke den eneste, der synes de skal forbydes og udfases.

Sundhedsskadelige stoffer

Rådet for Grøn Omstilling, Forbrugerrådet Tænk, Danmarks Naturfredningsforening og organistationen Plastic Change skriver således i et fælles høringssvar om kemikalieforurening, økosystemer under pres, trusler mod biodiversitet, at der er en særlig grund til bekymring for netop gummigranulaten fra bildæk: de skadelige kemikalier.

- Bildæk indeholder blandt andet PAH’er, som er en gruppe af stoffer, der er meget sundhedsskadelige, herunder kræftfremkaldende, og desuden 6PPD samt en række tungmetaller, skriver de fire organisationer, men læser man videre i kommentarerne hos TV Midtvest, er der en del, der ikke har problemer med fodboldbaner lavet af gamle bildæk:

Slap nu af

- Slap nu lidt af, skriver Morten D. således og Ole R peger i sin kommentar på, at der jo faktisk er en del bildæk i omløb allerede:

- Gad nok vide, hvor slitagen på mine dæk bliver af, skriver han.



Hvad skal vi ellers bruge dækkene til?

Den danske regering peger på, at et forbud kan have negative konsekvenser for klimaet, hvad angår genanvendelse af udtjente bildæk. Og at det kan medføre økonomiske konsekvenser for ejere af kunstgræsbaner (kommuner og foreninger) på op til 361 mio. kr.

- Regeringen kan støtte forslaget, men finder det væsentligt, at der i stedet for et forbud mod markedsføring af mikroplast som fyldmateriale til kunstgræsbaner indføres krav om, at der på nuværende og fremtidige baner etableres passende foranstaltninger, som reducerer udslip af mikroplast til miljøet, skriver miljøminister Magnus Heunicke, men hvad tænker du?