Forbyder fødselsdagsslik: Nogen er fattige

- Tja, jeg har været enlig mor stort set i hele min børns barndom ..

- Og jeg tror da ikke de har taget skade af kun at få flødeboller at dele ud frem for en mega kage eller noget andet vildt.

Menneskelige værdier

- Børn ser anderledes på det end vi voksne.

- Man skal hellere have fokus på at give dem menneskelige værdier frem for materielle.

Sådan skriver Betina O. i en af de 615 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook om det forbud mod at dele fødselsdagsslik eller kage ud, der trådte i kraft i forsommeren i Nakskovs børnehaver:

- Det blev meget konkurrencepræget.

Forældre har ikke råd - og børnene bliver tykke

- Og der er altså forældre, der ikke har råd eller ressourcer til det, siger næstformand i Forældrebestyrelsen for dagtilbudsområde Nakskov til DR Sjælland. Hun peger også at børn bliver tykke af slik og kage mange gange om året, men Betina er ikke den eneste, der synes børn skal have lov til at dele ud:

- Hvorfor er det kommet sådan på mode, at stat og kommune tror de skal forvalte vores liv?

- Der er snart ikke det sted hvor 'samfundet' ikke vil agere forældre og opdrager, skriver Susanne M, mens Louise S. godt kan lide at de voksne sætter rammerne:

Børnene går meget op i hvor meget man deler ud

- Nu kan vi som voksne jo sagtens sige at det kan være ligemeget...

- Men børnene går meget op i hvad og hvor meget man deler ud....

- Selvfølgelig skal vi være ansvarlige voksne og sætte rammerne for hvor meget der deles ud... så kan vi voksne jo gå amok derhjemme, skriver Louise, men hvad synes du?