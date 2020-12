Forbyder tobaksrygning i private hjem: Cannabis er OK

- Latterligt.

- Lejere skal ikke have nogle restriktioner på, hvad de må gøre i deres get hjem.

- Det her er gået alt for langt - og jeg er ikke engang ryger.

Utroligt foto: Bevæbnede betjente bankede på

Tobak forbudt: Cannabis er lovligt

Sådan skriver Jeff T i en kommentar på avisen San Fransisco Chronicles Facebook-profil om de nye rygeregler, der træder i kraft om anslået 40 dage. Regler, der gør det ulovligt at ryge i ejendomme, hvor der er mere end fire lejligheder. medmindre der altså er tale om cannabis.

- Og lige som man tænker, at nu kan byens politikere ikke opføre sig dummere, så vedtager de sådan noget.

- De svigter aldrig, skriver Thomas R, og Chris undrer sig over cannabis-undtagelsen - som er vedtaget fordi man ikke må ryge cannabis på offentlige steder:

- Tænk engang alt det vi gør for folk, der er afhængige, skriver Chris.

Endnu end måned med cannabis-salg over én milliard

Ved valget i november var der cannabis på stemmesedlen i i fire delstater . bl.a New Jersey og Arizona. I staterne Colorado, Californien (hvor San Fransisco som kendt ligger? og i Oregon er lovliggørelsen ganske vidtrækkende. I Colorado bliver der således solgt cannabis for mere end 1 milliard kroner pr måned for tiden.