Forfærdeligt vs. fantastisk: Philip klar til hash-forsøg

Den røde regering skal tillade det eksperiment, der én gang for alle giver os svar på, om det ikke er bedst for samfundet at legalisere hash og cannabis i forhold til det forbud, der er i dag, skriver Philip

- I over 50 år har man bekæmpet hash-handlen med det eneste resultat, at hash er udbredt som aldrig før og kan købes overalt i Danmark.

- Det har kostet milliarder og atter milliarder for politiet og domstolene at oprette denne fatale og nytteløse kamp.

- Endvidere er hash-forbuddet skyld i en stor del af bandekrigene, der også koster rigtig mange penge.

- Man tør slet ikke tænke på, hvor mange penge man fra statens side havde kunnet generere!

- Milliarder og atter milliarder i skatter og afgifter til folket, penge til nye skoler, hospitaler og infrastruktur samt reel information til de unge om hash og dens virkning!

44 ud af 55 stemte for

Sådan indleder Philip M. et brev til nationen! om det forsøg, som 44 ud af 55 af Borgerrepræsentationens medlemmer stemte for i sidste uge. Et forsøg, der i en begrænset periode skal gøre det muligt at købe hash i hovedstaden - uden at blive straffet.

Philip er med på, at politikerne i København har bedt politikerne på Christiansborg om lov til at lave et forsøg tidligere - og fået nej. Men han håber, at der nu - hvor mange stater i USA og senest Luxembourg har åbnet op - vil vise sig at være flertal for at støtte forsøget i København. Hans brev fortsætter derfor således:

Én gang for alle

- Det er godt, at Københavns borgere igen forsøger at overtale staten til at prøve med et flerårigt hash-eksperiment, der én gang for alle kan be- eller afkræfte, om forbuddet de sidste 50 år har været politikernes største fejltagelse i livet, eller om de i virkeligheden har haft ret i påstanden om, at hash er et forfærdeligt stof, som fordærver vores ungdom og fører til sindssyge.

- Eller om det er, som vi normale hash-rygende borgere har påstået de sidste 50 år, at hash og cannabisplanten er Guds bedste gave til menneskeheden.

Er legalisering bedre end forbud?

- Et produkt, der kan frembringe over 50.000 forskellige kommercielle produkter og som rusmiddel er relativt uskadeligt stof, bør være et frit valg i borgernes valg af rusmidler, der bliver udbudt i samfundet!



- Derfor må Socialdemokratiet tage sit ansvar alvorligt og tillade det eksperiment, der en gang for alle giver os et svar på, om det ikke i virkeligheden er bedst for samfundet at legalisere hash og cannabis i forhold til det forbud, som der desværre er nu, skriver Philip.

Men hvad tænker du?