Forhandler om lavere el-regninger

Energipriserne stiger over det meste af Europa, og i Danmark holder regeringen et vågent øje. Lige nu er der forhandlinger om bla. lavere el-afgift

- Vores gas/varme er steget med 270% i år. Vi skal betale knap 7000 kr. for 3 måneder.

- Og vi frygter for vores el-regning i næste måned. Og diesel til bilerne.

- Det er alt for dyrt at være dansker.

Har radiator og pillefyr

Sådan skriver Ulrikke Dahlgren i en af de 463 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de energi-regninger, der lige nu bare vokser og vokser. Og de cirka 100.000 pensionister, der får tilskud til varmeregningen.



Og i en mail til nationen! skriver en anden læser - der ønsker at være anomym, da han bor i en lille by og HAR brokket sig til sit lokale varmeværk - at hans økonomi nok braser sammen:

- Min bolig (som jeg lejer) er et ældre hus på 140 kvadratmeter, som ikke er særlig godt isoleret.

- Det kan ikke hulmursisoleres, da det er bygget af gasbeton blokke, og en påsat skal af mursten udenpå.

- Huset opvarmes med radiatorer tilkoblet fjernvarmeværket, og jeg er nødt til at supplere med en træpilleovn for at kunne holde varmen nogenlunde grundet husets manglende isolering og dårlige stand.

- I vinterperioden bruger jeg for ca. 800 kroner om måneden i træpiller, plus prisen for fjernvarme som i øjeblikket er 1.440 kroner om måneden. Den pris vil stige til omkring 2.500 kroner om måneden, hvilket vil betyde at min månedlige udgift til varme bliver omkring 3.300 kroner.

Ikke mange penge at gøre godt med

- Min økonomiske situation er desværre således, at jeg for 4 måneder siden blev førtidspensionist. Så der er ikke mange penge at gøre godt med, skriver manden, der har sendt dette brev fra varmeværket med:

Rammer socialt skævt

Sidste år betalte danskerne næsten 33 milliarder i energiafgifter - og regeringen forventer, at hive stort set ligeså meget ind i år. Elselskabernes egen interesseorganisation, Dansk Energi, anslår at de brandvarme elpriser vil få en typisk dansk husstands el-regning til at stige med cirka 400 kr pr måned - og direktøren bad i sidste uge regeringen om at sætte el-afgiften ned:

- Da elafgiften rammer socialt skævt, bør regeringen fremrykke en sænkning af elafgiften, sagde direktøren til Jyllands-Posten.

Følger energimarkedet tæt - vi forhandler

nationen! har derfor spurgt skatteminister Morten Bødskov om hvad han siger til at sætte elafgiften ned nu. Og det afviser han faktisk ikke:

- I regeringen følger vi naturligvis udviklingen i det nordiske og det internationale energimarked tæt, hvilket vi også forholder os til i de aktuelle forhandlinger ('Danmark kan mere I'-forhandlingerne).

- Hvordan forhandlingerne ender, er endnu for tidligt at sige noget om, skriver Bødskov til nationen! I udspillet 'Danmark kan mere' skriver regeringen nemlig, at danskerne skal betale mindre i el-afgift.

