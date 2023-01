Forkert barn: Familieretshuset beklager

Familieretshuset skriver, at de gør sig umage, når de afgør de tusindvis af sager om ændring af forældremyndighed, de har hvert år. Men af og til sker der en menneskelig eller teknisk fejl

- Hej.

- Min forlovede og jeg har søgt om at dele min ene-forældreremyndighed over min datter på ni år.

- Det er ret lang tid siden, og da der kom brev i går, blev vi selvfølgelig glade. Sikke en julegave.

Godt nok noget af en fejl

- Men det viste sig, at afgørelsen handler om, at vi nu har fælles forældremyndighed over min anden datter på 16.

- En pige, jeg ikke har set, siden jeg mistede forældremyndigheden for fire år siden.

- Det er godt nok noget af en fejl at lave!

Vi håndterer tusindvis af sager

Sådan skrev SM (nationen! kender navnet) til nationen! lige før jul om det rod i Famileretshusets sagsbehandling, hun, kæresten og to mindreårige børn, lige havde været udsat for.

Klag hvis du mener der er en fejl

SM havde naturligvis kontaktet familieretshuset, der bad hende klage.

Men da det kan vare år at få en sag behandlet, skrev SM til nationen!

Og det var godt hun gjorde det. For dagen efter havde en sagsbehandler ringet til hende, undskyldt OG rettet fejlen.

Onsdag har Familieretshuset sendt det her svar om børneforvekslingen til nationen!:

- I Familieretshuset håndterer vi tusindvis af aftaler om ændring af forældremyndighed om året.

- Selv om vi gør os umage, kan vi ikke helt undgå, at der af og til sker en menneskelig eller teknisk fejl i enkelte af disse sager.

Det er altid beklageligt med fejl

- Det er altid meget beklageligt, hvis det sker alligevel.

- Vi registrerer dog ikke, hvor sjældent det sker.

- Vi har i Familieretshuset en række konkrete arbejdsprocesser, der skal være med til at undgå fejl.

Men vi lærer af fejl

- Men vi er meget opmærksomme på at lære af eventuelle fejl, og vi arbejder hele tiden med at kvalitetssikre vores arbejdsprocesser, skriver Familieretshuset til nationen!