- Helt korrekt.

- Manden har gjort alt for at passe på sig selv, og fik ikke lov til at arbejde.

- Skønt for ham, at han nu slipper for den chef og har fået et andet arbejde.

Har en anti-vaccinepolitik - ud Jimmy

Sådan skriver Gunilla K. på den store svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om det forlig, en 30-årig ansat med støtte fra fagforeningen Unionen har indgået med sin tidligere chef.

Chefen bad nemlig den 30-årige medarbejder Jimmy om at blive væk fra arbejdspladsen, da Jimmy var blevet vaccineret mod corona. Ifølge avisen Kollega tror chefen ikke på covid-19-vaccinen og har indført en anti-vaccinepolitik på arbejdspladsen.

- Det er altid godt når vi kan løse sådan en tvist frivilligt, og her får Jimmy det beløb vi krævede.

- Så det er er en god afslutning, der også viser, at det er god ting at være med i en fagforening, siger Elisabet Ohlsson på Unionen til Kollega.se.

Hvad med dem er IKKE vil vaccineres?

Men den slags er diskrimination, mente medarbejderes fagforening, der nu har indgået et forlig med firmaet. Et forlig der betyder at den 30-årige nu får 80.000 svenske kroner (58.000 danske) i erstatning. Og Gunilla er ikke den eneste, der synes erstatning er på sin plads:

- Men firmaet slipper utrolig billigt.

- Der mangler mindst et nul, skriver Michael S, mens Eva M tænker på de folk, der ikke vil vaccineres:

- Håber det her gælder den anden vej rundt også.

- At dem der bliver fyret, fordi de ikke vil tage en sprøjte, også får penge, skriver Eva.