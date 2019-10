Formand for 95.000 DJØF'ere: Grænser for hvor længe vi kan arbejde

Skal håndværkere have lov til at gå på pension tidligere end kontorfolk? Det mener DJØF-formanden faktisk godt kan komme på tale.

- Der er vel fysiske grænser for, hvor længe vi mennesker kan arbejde.

- Og hvis man kommer ud på arbejdsmarkedet som 17-årig, så bliver man slidt ned før dem, der starter ti år senere.

For langt fra 17 til 70

Sådan siger Henning Thiesen, formand for DJØF, der pt har 95.127 medlemmer, til A4nu om muligheden for at indføre differentieret pensionsalder.

- Når vi taler om folk, der har været på arbejdsmarkedet, fra de var 17-18 år, så tror jeg, at vi alle rent instinktivt kan forstå, at der nok er for langt til en folkepensionsalder på 70 år eller derover.

- Så jeg har en betydelig forståelse for, at de grupper skal kunne trække sig tilbage, før os andre, fortsætter formanden, der dermed puster liv i den debat, Socialdemokratiet førte under valgkampen under sloganet 'Nu er det Arnes tur'.

Minister: Tak til DJØF

Men selv om DJØFs førstemand har fået ros for sine udtalelser fra bl.a. beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der på twitter kalder det for 'ægte solidaritet!':

- Stor opbakning fra akademikerne til vores kamp for tidlig tilbagetrækning for dem som har knoklet fra en tidlig alder.

- Tak til DJØF for den klare melding, så er modtagelsen noget anderledes hos Politikens læsere, der de seneste to dage, har skrevet 27 kommentarer om forskellig pensionsalder:

- Der er et eller andet galt ved kun at tælle antal år på arbejdsmarkedet.

- Er det at gennemføre en langvarig uddannelse slet ikke noget, som slider?

- Måske er uddannelserne i dag blevet så lette at gennemføre, at det er som at holde ferie, skriver Frank A således i en kommentar, der har fået 5 likes, og Anne-Marie K har høstet 6 likes for denne:

Er arkæolog hårdt arbejde?

- Hvad er kriterierne mere præcist? Er tandlægearbejde hårdt fysisk arbejde? Geolog? Arkæolog? Eller er f.eks. guldsmedearbejde hårdt fysisk arbejde? Kassearbejde?

- Eller er det selve det, at man er startet i et lønnet arbejde, som er afgørende? Hvordan skal diverse fritids- og feriejobs så tælle med?

- Hvordan vil man kræve dokumentation for det?

- Jeg under gerne mennesker med hårdt fysisk arbejde mulighed for at trække sig tilbage tidligt - men det egentlige problem er jo dels dårligt arbejdsmiljø/dårlige arbejdsvilkår undervejs i arbejdslivet, som man burde rette op på, dels at magthavende partier er lykkedes med at bringe pensionsalderen op på et for mange - også akademikere - urealistisk sent niveau.

Hårdt mentalt arbejde findes også

- At levealderen statistisk set stiger, hjælper ikke den akademiker, som pga. skæbnens forskellige tilskikkelser, eks. hårdt MENTALT arbejde (jo - det findes sørme også) er slidt op midt i 50-erne.

- Jeg under gerne nedslidte en mulighed for nem og tidlig tilbagetrækning - men det må ikke gå ud over ANDRE gruppers mulighed for også at trække sig tilbage, når kræfterne ikke mere slår til. Og det er min bekymring - at det, man vil give til den ene gruppe, uden tilstrækkelig omtanke vil blive taget fra den anden gruppe.

- Man kan være nøjagtigt ligeså nedslidt som akademiker - bare på en anden måde,skriver Anne-Marie, men hvad tænker du?