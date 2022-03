Forrykt: Raser over spørgsmål

- At man hverken nævner EU, forbehold, militær eller hær i spørgsmålet er helt forrykt.

- Jeg er fuldstændigt overbevist om, at det er helt bevidst.

Grotesk

Sådan siger DF-formand Morten Messerschmidt til Politiken.dk om de ord, der ifølge lovforslaget om den kommende folkeafstemning om afskaffelsen af det danske forsvarsforbehold, skal stå på stemmesedlen 1. juni:

'Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?'

Færre og færre vil stemme ja

DF går ind for at nej, og tror tilsyneladende, at formuleringen kan snyde nogle vælgere. Lige nu er der et flertal for ja, men det flertal bliver mindre og mindre, måling for måling.

Kæmpe nederlag lurer

Betal til NATO og drop mere EU

- Jo mere man ser Macron fumle rundt med Putin.

- Des mere Tysklands fodslæbende opbakning til Ukraine og egoisme ifht. Europa's sikkerhedssituation udstilles.

- Des mindre ønsker man at engagere sig i et samarbejde med dem, skriver Rene B. således i en twitter-kommentar til en ny meningsmåling om folkeafstemningen om det danske EU-forsvarsforbehold. En måling, der igen-igen viser, at flere og flere melder sig under nej-fanen.

Ikke mere EU bureaukrati

- -Der er så mange vigtigere ting at gøre, end at sige ja til at skulle deltage i yderligere EU bureaukrati.

- Se på Ukraine.

- Det ender med at Tyrkiet bliver landet, der skaber fred.

- Ikke EU. Ikke Tyskland. Ikke Frankrig, skriver Thomas1 i en anden kommentar, men hvor ligger du?