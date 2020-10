Forrykt: Se futsko-Henriks varmeregning

Han troede han skulle have en masse penge retur fordi han have sparet på varmen hele sidste vinter. Men det skulle han ikke, for effektbidraget er ligeglad med om du bruger varme.

- Jeg har just fået en flytteopgørelse fra den lejlighed, hvor jeg boede til leje i vinter.

- Jeg har gået hele vinteren med ekstra strømper og futsko (ja, det kalder Henrik sine hjemmesko) på da jeg ville lave en lille opsparing, så jeg har slet ikke haft tændt for varmen på nogen måde, og har kun brugt varmt vand til bad.

Meget uforstående

- Derfor fik jeg et chok da jeg fik denne opgørelse, hvori der står at jeg får DKK 400 tilbage ud af DKK 3.100. Mit reelle varmeforbrug er DKK 437,90 i perioden 1/1-17/8, men alligevel får jeg blot DKK 400 tilbage.

Sådan indleder Henrik R en mail til nationen! om den i hans øjne komplet ulogiske og uretfærdige måde hans varmeværk beregner varmeregningen på. For som du kan se er 84% af Henriks regning gebyrer og effektbidrag, mens hans reelle varmeforbrug kun udgør 16% af den samlede regning (437,9 / 2700). hans brev – som Malling Fjernvarme har fået mulighed for at kommentere – fortsætter nemlig således:

Har ikke rigtig lyst til at spare

- Det er jo helt forrykt, og jeg er meget uforstående overfor denne måde at drive et varmeværk. Jeg syntes helt sikkert at de bør stå til ansvar for deres håndtering og prioritering af økonomien.

- Jeg syntes det er meget foruroligende og ikke i tråd med tendensen med at man - fra politisk side - opfordrer til at være energibesparende og grøn politik.

- Min lyst til at 'spare' på varmen efter den flytteopgørelse er da noget mindre og det hjælper jo ikke på den "grønne omstilling" at man ikke bliver belønnet for en grøn opførelse.

20 kr pr kvadratmeter?

--Det er vanvittig, at de kan se sig selv i spejlet med den opførsel, skriver Henrik, og nationen! har bedt Malling Fjernvarme svare på, om de godt kan forstå, at nogle borgere kan få mindre lyst til at spare på varmen, når de ser sådan en regning. Og hvorfor de tager 20 kr i effektbidrag pr kvadratmeter, når det f.eks. 'kun' koster 12.50 på Fyn.

Malling Fjernvarme har ikke svaret, men hvad tænker du?