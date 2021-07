Forsikringsselskab undskylder: Det ku’ ikke fortsætte

- Hej.

- Der er kommet det her ’nye forsikringselskab UNDO, som laver alle former for bilforsikringer – og prisen på ens bilforsikring afhænger af hvordan man kører.

- De tracker så en 1 måned om året, hvorefter de regulerer priser mm. efter den enkelte og personens kørestil.

Tænkte hva' faen - det ku' jo være

- Og tilbage i februar tænkte jeg, hva’ faen, det kunne jo være de var billigere end mit nuværende, så jeg deltog i deres testdrive og fik efter cirka 4. uger en pris på min forsikring med tilvalg, fri kilometer, kasko, osv osv, på godt 365kr mdr. inklusiv afgifter mm.

- Jeg accepterer tilbuddet og bliver medlem.

212 kr mere pr måned

Sådan indleder Oliver H en mail til nationen! om at glæde sig til at spare et par tusind kroner pr år på bilforsikringen – og så opdage, at man er blevet mere eller mindre snydt. For tirsdag eftermiddag modtog han en mail fra UNDO, som forsikringsgiganten TRYG er medejer af om, at de desværre ikke kan forsikre ham som aftalt.

De nye betingelser vil betyde at Oliver i stedet for 365 kr, skal betale 577 kr pr måned.

Det synes han er for galt – især fordi UNDO jo har opsagt hans nu tidligere forsikring – og nationen! har spurgt UNDO, hvorfor de pludselig ændrer betingelser, og hvor mange kunder, der er omfattet af de betingelser. Deres svar kan du læse nedenfor – Olivers mail fortsætter nemlig således:

Nye betingelser - og ingen varsel

- I dag, tirsdag, modtager jeg så mail fra UNDO, om at de laver alle betingelser om, og indfører faste kilometers uden varsel.

- Det betyder ganske enkelt, at den forsikring jeg har accepteret – til en pris af 4380 kr inkl. afgifter - nu stiger til 6924 kr, altså en stigning på 58.08% af den aftalte pris.

Helt skandaløst - vi havde jo en aftale

- Og min forsikring er ikke engang tråd i kræft endnu?! Dette er helt skandaløst.

- I de oprindelige betingelser, jeg accepterede ved indgåelse af aftalen, er det er afsnit om prisændringer. (Side 65 under afsnit om tracking af kørsel), hvor de skriver de regulere pris 1 gang årligt.

- Men når jeg kontaktet kundeservice igennem deres app, siger de blot, at det er selvfølgelig træls, jeg er velkommen til ikke at være kunde, ja?

- Jo, men nu har vi jo indgået en aftale om pris og flytning, skriver Oliver, og nationen! har fået disse svar fra UNDO, der faktisk er ret enige med Oliver:

UNDO: 1000 kunder har fået ændret betingelser

Hvor mange er påvirket af de nye betingelser?

- Cirka 1000 kunder har fået ændret deres betingelser, da vi desværre ikke længere kunne understøtte fri kilometer. Det ændrer ikke kvaliteten af deres dækning, men betyder at vi har bedt dem bekræfte det kilometertal som deres pris er baseret på.

Hvorfor ændrer det prisen?

- Der sker kun en ændring af prisen, hvis kunden selv ændrer kilometertallet. De fleste kunder har altså ikke oplevet en prisændring.

- Kilometertallet er baseret på kundens testdrive, og der har vi nogle, der tog testdrive under corona og derfor har fået et for lavt kilometertal, da de har kørt mindre end normalt.



Vi har seks sager - og det er ikke fair

Hvordan er kunderne påvirkede?

- Langt de fleste oplever ingen eller meget små ændringer i deres pris. Vi har 6 sager lige nu hvor folk har fået en stor prisstigning, Oliver er en af dem.

- Jeg er helt enig med Oliver, det er ikke fair, det er ikke godt nok, og derfor skal han selvfølgelig have den pris vi oprindeligt har givet ham.

- Derfor tager vi fat i ham og de 5 andre påvirkede og sørger for, at de får den oprindelige pris.

Vi beklager - vores service skal være ekstraordinær

- Vi beklager virkelig den dårlige oplevelse de har haft, det er en stor ærgrelse for os, da vi som nye i markedet har meget fokus på at give en ekstraordinær serviceoplevelse, skriver UNDO til nationen!