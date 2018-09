Forskere finder ny type personlighed: De 'normale'

- Jeg tog en Big Five-test på nettet og scorede højt på åbenhed, samvittighedsfuldhed og ekstroversion. mens jeg scorede lavt på venlighed og neuroticisme,

- Så hvor passer jeg ind?

De fem egenskaber

Sådan skriver Justin H på Northwestern Universitys Facebook-profil i en kommentar til den nye personlighedsforskning, der - baseret på interview og test af ialt 1,5 million engelsktalende personer - afslører, at der faktisk er noget man kan kalde en 'gennemsnitlig' personlighed.

I lang tid har man kendt til den såkaldte femfaktor-teori, der beskriver fem egenskaber, som vi mennesker besidder i større eller mindre grad:

Openness: åbenhed overfor følelser, eventyr, kunst forandring osv.

Conscientiousness: samvittighedsfuldhed i forhold til disciplin, pligtopfyldende, målrettet.

Extraversion – energi, positive følelser, selvsikkerhed og stimulans fra andre mennesker

Agreeableness – venlighed, varme, samarbejdsvilje

Neuroticism – ustabilt følelsesliv, følsomhed

Og de - til nu - tre personlighedstyper

Og man har opereret med, at de fem egenskaber munder ud i tre forskellige personlighedstyper: Stabil, overkontrolleret og underkontrollered.

Men nu viser studiet altså, at der er en fjerde type - forskerteamet har kaldt den Average eller gennemsnitlig, fordi den har lidt over gennemsnit af Neuroticism, Agreeableness, Extraversion og Conscientiousness, mens Openness hos den gennemsnitlige person, er lidt under snittet.

Jo ældre du bliver jo mere tænker du på andre

Ifølge SVT er der dog tale om, at de fleste mennesker skifter mellem de fem egenskaber livet igennem, og at yngre mennesker er mere selvcentrerede end ældre, og at mænd - når de bliver ældre - beholder deres selvcentrerethed lidt længere end kvinder.

- Hvad for noget. meget interessant... så alder gør faktisk noget ved - ihvertfald nogen af os , skriver Kimberley H i sin kommentar, men hvad tænker du?

Du kan - inden du skriver en kommentar - gøre som Justin og teste dig selv i Big Five: Denne her test er fundet helt tilfældigt på nettet og helt gratis.