Forsøg: Hotel forærer femte etage væk

Inventaret er fremstillet så det kan bortskaffes uden at gøre skade på miljøet, men det er meget bedre, hvis tingene kan genbruges, siger hotelchef for Scandic Kolding før fredagens 'kom og tøm-aktion

- Nu har du chancen for at få en gratis seng til din datter.

Sådan skriver Christian R i en af de 38 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om den store 'kom og hent gratis lamper, skabe, senge, stole og borde'-aktion, Scandic Hotel i Kolding holder i morgen fra 12-15.

Fint hvis man donerer til 'God jul til alle'

- Vi have værelserne på femte sal tømt.

- Alle Scandics møbler er fremstillet, så de kan bortskaffes uden at gøre skade på miljøet, men det er meget bedre, hvis tingene kan genbruges.

- Og hvis nogen så oven i købet har lidt penge i overskud, som de kan donere til God jul til alle', så er det rigtig fint, siger hotelchef Heidi Kjær til avisen, der også kan fortælle, at hotellets 6.etage skal renoveres senere. Og at der også kan blive tale om at lade folk tømme værelserne for inventar når 6 etage skal renoveres til foråret:

Håber folk tænker længere

- Håber virkelig, at dem der får mulighed for at hente, de så også tænker længere end på sig selv og (ikke kun) ser det som 'heeeey det er gratis la os hente!

- At de lige spytter lidt i projektet 'God jul til alle', så de udsatte kan få lidt ud af denne venlighed Scandic har tilbudt, skriver Ulla S i sin kommentar, men hvad tror du?