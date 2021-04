Forstår det ikke: 20.592 kr. mere i løn

Sosu'er kan se frem til at få højere løn. Om to et halvt år er der således 1716 kr. - hver måned - mere på de nyuddannedes lønseddel.

- Jeg har stemt 'ja'.. men tænker, at der er mange, der ikke vil udtrykke det her, da nogen af nej-sigerne har smidt rundt med ikke særlige pæne ord..

- Små 20.000 har stemt nej, ud af de 81.000.

- Så vi er nogen, der har stemt ja.

Det var ikke denne gang

Sådan skriver en de mere modige af FOAs Facebook-venner i den lange tråd om overenkomstresultatet, der lige nu flyder over med kommentarer fra utilfredse medlemmer.

Mange skriver, at de kun kender folk, der har stemt nej. Flere skriver, at de vil melde sig ud. Og enkelte skriver altså, at de har stemt 'ja' til overenskomsten, der gælder frem til 2023:

- Jeg stemte 'Ja' efter et online møde.

- Jeg tror på, at det ikke var denne gang, vi ville få noget ud af at tage kampen.

5.02 procent ekstra de næste tre år

- Det skal også være realistisk at få mere ud af at stemme nej, skriver en anden af de meget få 'ja'-stemmer, og kigger man på de lønstigninger, overenskomsten giver FOA-medlemmerne, så er der tale om 5.02 procent mere over de næste tre år.

Mange FOA-faggrupper får derudover også en grundlønsstigning og penge fra andre puljer, for eksempel lavtløns- og rekrutteringspuljen og FOAs overenskomstafdeling har beregnet, hvor meget udvalgte faggrupper i regioner og kommuner er steget i løn og pension ved overenskomstperiodens udløb.

OBS. Beregningerne er gennemsnitlige, lavet ud fra en 37-timers arbejdsuge i område 0 og beregnet på baggrund af de forventede lønstigninger. Hvis du er på deltid, er lønstigningen tilsvarende mindre. Se flere faggrupper her.