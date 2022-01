Forstår det ikke: Alt for tidligt

Ude i verden undrer man sig over, at Danmark dropper corona-restriktionerne i en tid med høje smittetal. Lone forstår det heller ikke

- Jeg hedder Lone.

- Jeg er både fysisk handicappet og lider af kronisk immunforsvarssygdom.

- Og selv om vi hører om et daglige smittetal på +40.000, så åbner Danmark op i morgen.

Bange for at købe ind

Sådan indleder Lone B. et brev til nationen! om at være sårbar og bange for at blive smittet med corona – og om at bo i det land i verden, der nu slipper corona-restriktionerne hurtigst.

Dansk genåbning vækker undren i Tyskland: Hvad sker der?

Lone var selv meget hurtigt ude, da vaccinerne kom. Hun ville ikke smittes, og nu hun på vej til at få sit fjerde stik.

Hun synes, der skal være mere debat om den åbning, Mette Frederiksen meddelte i sidste uge. Og om åbningen er lovlig i forhold til at sikre, at handicappede og kronisk syge kan have et liv.

Folk uden mundbind gør mig bange

Hendes brev – som hun håber, du vil dele til andre, der synes, det er for tidligt at slippe restriktionerne - fortsætter nemlig således:

- Jeg er nu bange for at købe ind.

- For når nu folk ikke ska' bruge mundbind og holde afstand længere, så er det jo ikke svært at regne ud, at jeg bliver udsat for mere smitte eller risikoen for smitte.

- Jeg synes simpelthen, der er for tidligt, at Danmark åbner, skriver Lone, der godt kunne tænke sig at høre, hvad du mener.