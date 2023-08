Forstår det ikke: Stjal bil til 80.000 kr

- Det er sjældent.

- Vi har kun oplevet det en enkelt gang før.

- Og vi sælger ikke Porsche eller Mercedes.

- Så jeg forstår ikke, hvorfor man gider stjæle biler til 80.000 kroner.

Viste stjålet kørekort

Sådan siger Brian fra Virklund Biler til TV Midtvest om den cirka 175 centimeter høje mand på cirka 32-35 år, der efter at have vist et stjålet kørekort i søndags stak af med en Kia Rio til knap 85.000 kroner.

Brian har været bilforhandler i 30 år - altså fra før mobiltelefonen - og hvis han læser i de kommentarer, der er skrevet om biltyveriet på TVstationens Facebook-profil, så kan det være at han kan blive inspireret til en ny procedure, når kunder vil prøvekøre.

Tag et foto - eller NemID

Brian tog nemlig kun en en kopi af det kørekort manden viste. Det der var stjålet:

- Tag et billede af den som vil køre en tur i den næste gang.

- Så kunne det være at man kan give det til politiet, hvis han kommer med bilen igen, skriver Steen B. således og Jan S. er endnu mere moderne:

- Opret dem med MitID hvergang, der er nogle der skal prøve en bil.

- Ja, jeg ved godt det er omstændigt, men så er det sådan det er, skriver Jan S..

Den samme mand brugte samme kørekort til at stjæle en Ford Focus fra Wegener Biler i Silkeborg, men hvad mener du?