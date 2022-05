Forstår det ikke

Folkeafstemningen om afskaffelse af det danske forsvarsforbehold ser ud til at ende med et stort ja

- JA TAK.

- De fleste danskere kan heldigvis se fornuften ved et udvidet EU forsvarssamarbejde, der - som supplement til Nato - vil forøge Danmarks og danskernes sikkerhed.

- Sammenhold gør STÆRK.

Flere siger 'ja'

Sådan skriver Steen R. i en af de 325 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-side om den nyeste - og sidste - meningsmåling fra Epinion foretaget for DR om folkeafstemningen i morgen. En måling, der siger at 44 procent af danskerne vil stemme 'ja' til, at Danmark afskaffer forsvarsforbeholdet. Og 28 procent vil stemme nej.

Dermed er ja-siden gået to procent frem i forhold til seneste måling 19. maj, mens nej-siden står stille.

På DR's Facebook-profil er der flere, der som Steen ovenfor glæder sig over udsigten til en ja-sejr. Men der er flest nej-sigere:

- NEJ til mere EU! EU kan i forsvarsmæssig forstand intet!

- Vi skal hellere koncentrere os om NATO, hvor USA og UK er med!

Birgitts venner stemmer nej allesammen

- Det er altid USA og UK, som skal rede trådene ud og vi bør nu koncentrere os om at nå Natos målsætning om at indbetale to procent af vores bnp til vores forsvar, skriver Torben R. Birgit G. - der også vil stemme nej - undrer sig over målingen:

- Hmmm jeg forstår ikke helt de målinger....

- Ikke en eneste jeg har snakket med siger 'Ja', skriver hun.

Flere end 50.000 nationen!-læsere har i løbet af marts og april svaret på, hvad de vil stemme - og indtil nu har nej-siden ført markant.