Forstod ikke Apple-ID: Datter fik 124 fakturaer

nationen! har modtaget et brev fra en far, der er rystet over at hans datter har kunne foretage 124 køb i Roblox app’en. Han troede, han var sikker, fordi han havde sat Apple ID op til ’bekræft køb’.

- Den 9 & 10 november er det lykkedes min datter, at lave 124 køb i Roblox, uden hun selv har vidst at hun har gjort det, og uden at indtaste nogen form for kode.

- Fakturaerne er efterfølgende blevet opkrævet af Apple. Fakturaerne har en stk. værdi på 9-89 DKK, og det ender op med en totalregning på ca. 1400 DKK.

- Efter en kort research på nettet kan jeg se, at denne moderne form for trick-tyveri hedder 'in-game purchasing' og at Apple nok ikke har nogen interesse i at komme dette til livs, da de modtager en kommission på 30%.

Datter er koblet på via Apples 'familiedeling'

Sådan indleder en far et brev til nationen!, om det han kalder ’Apples pengemaskine’. Faren mente nemlig, at han havde gjort alt hvad en ansvarlig far kunne gøre, for at forhindre datteren i at komme i økonomisk uføre. Men efter at have snakket med Apple, er han blevet klogere på, hvor dum han har været. Hans brev – som Apple har fået mulighed for at kommentere – fortsætter derfor således:

- Da jeg kontakter Apple, er deres udgangspunkt at de ikke kan forstå, at der ikke bliver bedt om en kode. De erkender dog, at der i nogen apps ikke bliver bedt om kode, men at det er forbrugerens egen ansvar. Apple ejer ikke de apps der ligger i App store.

- De siger endvidere også at de ikke anbefaler at man deler Apple-ID.

- Men vores datter er koblet på vores apple-ID via via Apples egen funktion ’familiedeling’ , og vi havde sat indstillingen op til ’Bekræft køb’, hvilket ifølge vores overbevisning skulle betyde at vi ville skulle godkende et køb før det ville gå igennem.

Så skal i bruge 'børne Apple-ID'

- Apple medarbejderen informerede mig så om at ’bekræft køb funktionen’ kun fungerer, hvis der er tale om et ’børne apple id’, hvilket jeg aldrig har hørt om før.

- Det der bekymrer mig rigtig rigtig meget er, at vi som forbrugere ser Apple som en ansvarlig og ærlig udbyder, som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved at udlevere vores data og betalingsinformationer til.

- Når så denne i mine øjne ærlige udbyder giver vores informationer videre til en appudbyder, som bevidst vælger at ’tricke’ forbrugerne, så fraskriver den ærlige udbyder sig ansvaret, og får 30% i kommission af appudbyderen, skriver faren, der ikke føler, at den slags burde være lovligt, og slet ikke føler, at han – hvis han har givet sin tilladelse til dette i en af deres mange opdateringer – har fået tingene forklaret tydeligt nok.

Hvad tænker du?