Forstod ikke opkrævning på 422.000 kr: Betalte bare

Hun fik en 28 sider lang opkrævning fra Skat - og turde ikke andet end betale. Nu erkender Gældsstyrelsen, at deres breve kan virke lange og svære at forstå - og at der arbejdes på at korte dem ned og gøre dem lettere at læse. Men er det godt nok?

- Hej. Hjælp.

- I 2010 blev min datter færdig som civilingeniør.

- Mens hun læste fik hun SU og lån og efter studiet ville hun tilbagebetale med månedlige afdrag på SU-lånet, som var løbet op i 280.000 kr.

Troede de var sat på PBS

- Desværre troede hun, at hun havde sat afdragene til at køre automatisk vis PBS kontoen – men det havde hun så ikke, og SU meddelte derfor, at lånet ville overgå til Skat.

De ville ikke modtage afdrag

- Hun klagede, men SU mente ikke det kunne lade sig gøre, og hun og gælden overgik derfor til Skat.

- Der dog IKKE ville modtage hendes afdrag.

- Hun bad ellers om at få en konto, hvor hun kunne indbetale afdragene på, men det kunne Skats IT system ikke håndtere.

Så hun sparede op

Sådan indleder Birthe H et brev til nationen! om ret og rimelighed i forholdet mellem borger og stat, uforståelige gebyrer og renter hos Skat - og uoverskuelige breve fra det offenttlige. For Birthes datter er nemlig ikke i stand til gennemskue, hvad det er hun skulle betale. Hun betalte bare, og det synes hendes mor er forkert. Brevet fra moderen - som nationen! har bedt Skat/Gældsstyrelsen kommentere - fortsætter nemlig således:

Ligner 120-130.000 i renter og gebyrer

- Hun sparede så op til at kunne betale, og i efteråret fik hun så en 28 sider lang komplet uforståelig opkrævning på 422.000 kr for SU-gælden, skattegebyrer og nogle P-bøder … altså noget der ligner 120-130.000, kr i rente.

- Det er jo langt mere end hun skulle have betalt til SU-styrelsen.

- Min datter forstod ikke Skats regnestykker og hun betalte i frygt for at der ville blive udtaget pant.

Hun og jeg forstår det ikke

- Jeg forstår heller ikke Skats regnestykke, og jeg synes det er uforståeligt, at Skat bare kan kræve ind, uden at udspecificere, hvad der er hvad.

- Det står i en pærevælling, som man kan se på de her sider jeg har sendt med

- Hvad har Skat gang i?

- Og kan man overhovedet være sikker på at Skat`s regnskabskyndige ved hvad de gør?

Synes det er ublu

- Eller stoler vi borgere bare på at Skat`s beregninger er rigtige, der skriver Birthe, der håber, at I som har været ude for samme ublu behandling vil komme frem med Jeres erfaringer så 'vi' kan komme dette onde til livs. Det kan du gøre ved at svare på spørgsmålet nedenfor, men først skal du læse hvad Gældsstyrelsen generelt kan sige, da de pga udvidet tavshedspligt ikke kan udtale sig om konkrete sager:

8 procent i rente

- Gældsposter oversendes først til Gældsstyrelsen, når en offentlig kreditor har rykket forgæves.

- Herefter løber der en inddrivelsesrente på 8 procent på gælden, som man også informeres om, når gældsposter bliver oversendt til Gældsstyrelsen.

- Derfor vil det altid være den billigste løsning at betale sin gæld, før den bliver sendt til inddrivelse.

Nogle breve kan virke lange og uforståelige

- Gældsstyrelsen har forståelse for, at nogle breve kan virke lange og svære at forstå.

- Derfor er det også et område, som styrelsen har fokus på, og der arbejdes i øjeblikket på at gennemskrive samtlige af styrelsens mange forskellige breve, så de bliver kortere og lettere at læse for skyldnerne.

- Når nogle breve i dag er meget lange, så skyldes det blandt andet, at der er lovgivning, der skal overholdes og henvises til i brevene af hensyn til borgernes retssikkerhed.

Men kontakt os - det er der flere der gør

- Samtidig vil brevenes længde afhænge af antallet af gældsposter, så jo flere forskellige typer af gæld man skylder, jo længere vil gældsopgørelsen i brevet blive.

- Gælden bliver fx beskrevet i forhold til de oprindelige gældsposter og hvilke gebyrer og renter der knytter sig til hver enkelt af dem.

- Vi modtager løbende henvendelser fra skyldnerne, som har brug for hjælp til at forstå eller betale deres gæld og opfordrer til, at folk kontakter os, hvis de har opfølgende spørgsmål eller behov for hjælp.